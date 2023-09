– A Latinka egy ikonikus hely volt Kaposváron, nagyon sok fiatalkori szép emlék köt az épülethez – mondta el a szerdai sajtótájékoztatón Galambos Attila, a K-Központ Rendezvényház üzemeltetője, a HangÁsz Produkció ügyvezetője. Hozzátette: nem titkolt szándékuk, hogy a szomszédságban működő Rippl-Rónai Művészeti Intézet hallgatóinak kialakítsanak egy olyan helyet, ahová szívesen járnak nem csak szórakozni, de kiállításokat rendezni, vagy akár egy-egy önálló műsorszámmal bemutatkozni a nagyközönség előtt. A kialakított kávézóban a pult grafikái és a falakon lévő képek is az egyetemisták munkái. A zenei kínálat összeállításában is megkérdezték őket, keddenként egyetemi esteket szerveznek nekik.

Fotók: Lang Róbert

– Szeptember 22-én, pénteken lesz az első koncert, a Bagossy Brothers Company lép fel, másfél nap alatt elkelt az összes jegy – jegyezte meg az új üzemeltető. Az idei évben többek között fellép még a Road, a Budapest Bár, a Republic, a Belga, Honeybeast, ByeAlex, az Ismerős Arcok és lesznek stand up estek is. A rendezvényház 750 fő befogadására alkalmas. A koncertekről a Hello Kaposvár közösségi oldalon lehet tájékozódni. – Reméljük, hogy a hallgatók itt jól fogják érzik magukat, 15 százalékos kedvezménnyel is készülünk nekik és köszönjük az egyetem vezetésének a bizalmat, hogy 2027 év végig a nagy múltú helyet üzemeltethetjük – emelte ki Galambos Attila.

Gombos Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusának főigazgató-helyettese a sajtótájékoztatón örömét fejezte ki, hogy a város közepén a hallgatók és a kaposvári fiatalok számára egy kulturált szórakozásra alkalmas hely nyílik. Kiemelte: egybevágtak a terveik az üzemeltetővel és bíznak benne, hogy minél többen élnek a nagy múltú hely adta új lehetőségekkel, részt vesznek a színes programokon.