Bárki lehet családfakutató

Októberben újraindul a Somogy Vármegyei Levéltár családkutató előadássorozata, amely keretében alapvető tudáshoz juthatnak az érdeklődők a kutatásról. Így azt is megtanulhatják, hogy milyen információkat találnak az anyakönyvekben, azokból milyen típusúak léteznek és azt is, hogy ezeket hol keressék. – Az anyakönyvek már fellapozhatóak az interneten is, így nem kell minden esetben bejönni hozzánk a levéltárba.

A családfakutatás a nagyközönség számára a legnépszerűbb a levéltár tevékenységében. – Naponta több telefont kapunk, hogy segítsünk, őt vannak olyan iratok, amik csak helyben, nálunk elérhetőek. Ezeken a kurzusokon ezt is megtudhatják az érdeklődők, mondta Polgár Tamás. Eddig ötször volt családfakutató kurzus a levéltárban, s mindegyik hatalmas sikert aratott. Aki szeretne részt venni az októberin még bátran jelentkezhet telefonon, a levéltár központi címén vagy e-mailben.

Jelentkezni az [email protected] e-mail címen, illetve a 82/528-200-as telefonszámon Jakab Georginánál lehet.