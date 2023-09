Nagyon figyelj, mutatom a feladatot, utána pedig kérlek, tapsold vissza – minden felvételizőtől ezt kérték a napokban a Roxínházban. A fiataloknak a tapsgyakorlat mellett egy mozdulatsort kellett még eltáncolniuk, melyet a társulat egyik tagja mutatott be nekik. Ezzel a gyerekek ritmusérzékét és a memóriáját figyelték meg.

A tizenhét éves Herczeg Evelin Dombóvárról érkezett a meghallgatásra. Kérdésünkre elmondta, zenekart akar alapítani és a hangját szeretné fejleszteni, ezért is jelentkezett a társulathoz.

A hatéves Mester Gergő is önszántából vett részt a felvételin. A Fésűs Éva Központi Óvoda növendéke lapunknak elmondta, az óvodában kifüggesztett plakáton látta meg, hogy meghallgatás lesz, ezért megkérte a szüleit, hogy vigyék el. Gergő egy verssel is készült, amit végül nem kellett elszavalnia, énektudását viszont megmutatta a bizottságnak.