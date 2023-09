A fiatal színésznőt, aki jelenleg a Pesti Magyar Színház társulatának tagja, már egyetemistakorában megérintette Esterházy Péter formabontó írása, amely nemiségről, hitről, szerelemről, erkölcsről és erkölcstelenségről szól – azaz tulajdonképpen csupa olyan dologról, ami minden ember életében megvan, legfeljebb nem mer beszélni róla.

– A kaposvári egyetemi évek alatt kaptuk azt a feladatot egyik évben Cserhalmi György osztályfőnökünktől, hogy válasszunk olyan szöveget, amit egyedül vagy párban előadunk – mondta el a fiatal színésznő. – 2017 őszén betegség miatt több mint egy hónapig kiestem az egyetemről. Akkoriban telefonon naponta beszéltünk Cserhalmival. Olyan lelkiállapotban voltam, hogy úgy gondoltam, erőt meríthetek Csokonai Lili életigenléséből, pozitivitásából. Így esett a választás a történetre, amit már tizenhat éves koromban olvastam először. Akkor nem mindent értettem meg belőle. Többször el kellett olvasnom, hiszen a szöveg nem egyszerű, de önmagában zseniális. A szöveghalmazban azt kerestem, ami engem érdekel, megfog, és amit színpadra akarok vinni. Abszolút azonosulni tudok azzal, ahogy Istenről, az életről, az emberekről és a szerelemről gondolkodik. Természetesen több csatánk is volt a rendezővel, de mindez – úgy gondolom – előnyére vált az előadásnak. A kaposvári évek alatt egy vizsgaelőadás készült az írásból, amit a Nemzeti Színházban mutathattam be, mert mi az az évfolyam voltunk, akik egyfajta vándoréletet éltek a duális képzés miatt. Játszottunk Pesten, Székesfehérváron is – mondta a fiatal alkotó a történet eddigi színpadi életéről.

Azt is elárulta, hogy az egyetemi évek alatt még nem gondolta, hogy lesz utóélete a darabnak, aztán Verőcén a Majorfeszten ismét bemutathatta 2021-ben. Amikor a Pesti Magyarhoz került, a színház is műsorára tűzte a monodrámát. – Természetesen még nagyon sokat dolgoztunk rajta, professzionális stábbal és a rendezővel – tette hozzá.

Cserhalmi György az egyetem után sem engedte el a fiatalok kezét, azóta is szoros kötelék van köztük, és ha bármiben bizonytalanok lennének, számíthatnak megnyugtató tanácsaira. – Amikor eldöntöttük, hogy a Pesti Magyar Színházban színpadra állítjuk ezt a színművet, jócskán meghúztuk a szöveget – emlékezett Péteri Lilla. – Cserhalmi György ekkor megkérte Szegő Jánost, a Magvető Kiadó szerkesztőjét, hogy nézze át a rövidített változatot. Nagyon hasznos és bölcs javaslatokat kaptam arra vonatkozóan, hogy melyek azok a mondatok-félmondatok, amelyek Esterházy Péternél megkerülhetetlenek, kihagyhatatlanok. Nagy vállalás ez a darab, már az előadás előtti napokban dolgozik bennem a szöveg, előjönnek mondatok, amik foglalkoztatnak, és még az előadás után is kell idő, hogy visszatérjek a hétköznapokba.

Fotó: MW

Visszaadni Esterházy különleges világát, nyelvi játékát

A történet és a kifejezésmód istávol áll attól, amit könnyed nyári előadásnak tartanánk. Nagyon bátor volt azzal a Kultkikötő, hogy műsorra tűzte. A boglári telt házas előadás azonban bizonyította, hogy nekik volt igazuk és a közönség előadás végi tapsa igazolta: a drámának is helye lehet a balatoni nyárban.

– Annak a nézőnek, aki nem ismeri a szöveget, biztosan nehéz a dolga – mondta el a színész. – Elsőre megakadhat a barokk kori szavakon, a ragozáson, de a humorára is ráérezhet. Ha rááll a füle erre a nyelvre, élvezhetővé válik a darab. Nem arra kell törekednem, hogy minden egyes mondatot megértessek a nézővel, hanem Csokonai Lili (Esterházy Péter) irodalmi nagyságát kell hangsúlyoznom, a világát, az üzenetét kell közvetítenem.