Megtelt a díszterem, egy gordonka és zongoraművész műsorát követően Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa beszélgetett a fonyódi fotóssal munkájáról, hobbijáról.

– Kaptam egy felkérést Varga Istvántól, a központ igazgatójától, hogy mutassam be munkáimat a fonyódiaknak, ugyanis hat-hét évvel ezelőtt volt náluk tárlaton – mondta el Kajetán Jácint. Hozzátette: a kiállítás a balatoni várost mutatja be, de emberi portré is helyet kapott.

– Azt tapasztalom, hogy aki ezt a szakmát szeretné választani, annak folyamatosan fejlődnie kell, sok olyan szakember van hazánkban, akiktől rengeteget lehet tanulni, emellett a kitartás és az alázat elengedhetetlen – emelte ki a fonyódi fotós. Kiemelte: az egyik boglári televíziónál egy operatőr átmenetileg kiesett és a helyére kellett beugrania.

Azonnal bedobták a mélyvízbe és helyszíni riportokat, stúdiófelvételeket is készített. Emellett kezdett el fotózni, majd a megbízások tovább generálták a többi munkát. Évszakonként vannak az alkotások rendszerezve a mostani tárlaton és negyvenhat képét állította ki. A tombolasorsolást követően képet és fotózási lehetőséget is lehetett nyerni a résztvevőknek.

– Tizenöt éve kezdtem komolyabban foglalkozni fotózással, hét éve a hobbim lett a hivatásom – jegyezte meg Kajetán Jácint. Az ősz folyamán tájba illesztett portrésorozatot szeretne megalkotni, amelyet jövőre mutatna be egy tárlaton.