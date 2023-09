A kiállítás szervező és rendező Hatvani Mónika vezetésével október 9-én lehetőség nyílik közelebbről is megismerkedni a tárlaton a nagyközönség elé bocsátott fotókkal.

Forrás: Berkesi Ágota

Hatvani Mónika nem csak rendezte a tárlatot, de az előkészületek során nem csak az önmagukban is elképesztő fotográfiákkal foglalkozott, kutatta az elkapott pillanatok mögött rejlő történeteket is. Ezekről is hallhatnak az érdeklődők az izgalmas időutazáson.