Néhány évvel ezelőtt a Nemzeti Művelődési Intézet pályázatára jelentkeztek, hogy olyan tevékenységhez szerezzenek támogatást, mellyel jól össze lehet kovácsolni a helyi közösséget.

Gergely Rozália, a karádi művelődési ház közművelődési szakembere lapunknak elmondta, miután megkapták az alapanyagokat öten kezdtek el alkotni. – Elég nehezen indult a munka, de mostanra annyira megszerették a résztvevők, hogy jelenleg is szakkör formájában készülnek a különleges mézes sütemények – mondta Gergely Rozália. Zömében csak idősebbek foglalkoznak a mézeskalácsokkal, sajnos a fiatalokat nem érdekli. Eseménytől függ, hogy mit készítünk, de a karádi hímzés mintáját igyekszünk mindegyik alkotásra rátenni – emelte ki.

A karádi mézeskalácsok közül többet a helyi művelődési ház aulájában található vitrinben állítottak ki. Az alkotások között szív alakú díszek is megtalálhatók, de templom, bölcső és könyv is készült már a süteményből. Gergely Rozália hozzátette, készítettek már disznót, lovat, huszárt, nyulat és tojást is mézeskalácsból. Gyakran vesznek részt jótékonysági rendezvényeken, hogy süteményeikkel segítsék a rászorulókat. A közművelődési szakember arról is beszélt, hogy csuhébabákat is készítenek és gyöngyfűzéssel is foglalkoznak. Ezeket az alkotásokat novemberben szeretnék kiárusítani, s a bevételből támogatnák a Denke családot, akik szeptemberben sérültek meg a börgöndi repülőgép-balesetben.



Fotó: Németh L.