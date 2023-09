A méhészek ugyanis egyre inkább kénytelenek megjelenni az utcai árusító helyeken. Ahogy ugyanis kezd a nagypiaci forgalom visszaesni, vagyis a hordós mézeket egyre kevésbé veszik át a felvásárlók, a méztermelők rákényszerülnek, hogy közvetlenül maguk árusítsák saját termékeiket. Az idei mézfesztiválon a zselicin kívül erdélyi és egyéb különleges mézeket is meg lehet kóstolni. Egy sátrat külön azért állítottak fel a főutcán, hogy oda térhessenek be a kóstolóra vágyó látogatók. A kétnapos fesztiválra zenés-táncos műsorokkal, gyerekprogramokkal is készültek.