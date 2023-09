Pompás bonsai-kiállítás nyílt a napokban Nagyatádon a Kulturális Központban, a tárlaton többségében a Ludán Péter által gondozott mini fák láthatók. A nyagtádi gyűjtőhöz többen is csatlakoztak saját bonsai növényeikkel, így még változatosabb lett a kiállítás ahol természetesen a fácskák mellett olvasható a növények latin és magyar elnevezése, valamint a tulajdonos nevét is feltüntették. A fali tablókon nyomon lehet követni a bonsai magyarországi történetét, a növénykezelés alapvető szabályait. Egy tárlóban a bonsai fák gondozásához szükséges szerszámokat is kiállították,

A különleges tárlat csütörtökön és pénteken látogatható a kulturális központ nyitvatartási idejében, valamint ezen a héten vasárnap, a 18:00 órakor kezdődő Magyar Dal Napja idején.

A bonsai fák szoros kapcsolatban állnak Japánnal, de a miniatűr fák termesztésének művészete valójában az ókori Kínában kezdődött.