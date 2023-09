A MINAP elnevezésű esemény célja az volt, hogy a lelkipásztorok terheiket, problémáikat, örömeiket megosszák egymással és lelkileg feltöltődjenek. Hella Ferenc somogyi esperes lapunknak elmondta, a Magyarországi Református Egyház az idei évet a lelkipásztori hivatás évének nyilvánította, ehhez kapcsolódott a balatoni esemény is.

– Fontos, hogy jobban figyeljünk magunkra és a hivatásunkra – hangsúlyozta Hella Ferenc. – Az egyházmegyéből mintegy 40 lelkész – a munkatársak 95 százaléka – vett részt a kétnapos eseményen. Áhítatokkal, beszélgetésekkel színesítettük a programot és megtartottuk a „Hogy vagy?” kört is, melyet Steinbach József püspök és jómagam vezettünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a lelkészkollégák hogyan érzik magukat a gyülekezetükben. Meghívtuk Kocsev Miklós professzort, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát is, aki egy felvezető előadással készült, melynek a témáját kisebb csoportokban dolgoztuk fel. Arról beszélgettünk, hogy miért is vállaltuk ezt a hivatást. Mit hagytunk magunk mögött az elmúlt években, és ha voltak problémáink, akkor ki segített át a nehézségeken. Természetesen szóba került az is, hogy kinek mi a terve, mit lát a munkájában és mit szeretne még elérni – tette hozzá a Somogyi Református Egyházmegye esperese.

Hella Ferenc kiemelte, nagyon áldott volt az alkalom, és örömmel látta azt, hogy a lelkészek megnyíltak egymás előtt és őszintén beszélgettek, vállalták, elmondták egymásnak problémáikat. – Jó volt látni, hogy ha előkerült egy nehézség, akkor a másikunk azonnal felajánlotta a segítségét. Azzal az érzéssel mehettek haza a lelkészek, hogy nincsenek egyedül, ott van a szolgatársai szolidaritás – hangsúlyozta az esperes.