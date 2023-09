A nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskolában tartott megnyitón harminc magyaratádi és somogyaszalói nyugdíjas is részt vett. Az alkotó munkáját rendkívül meleg szavakkal méltatta a galériavezető pedagógus, a tárlatot megnyitó Lengyák István, aki mondandójába Csicskár Erzsébet művészi kiteljesedésének útját és munkáinak legfőbb jellemzőit is beleszőtte.

A megnyitót követően a Honvéd Kaszinó színpadának fiataljai és a kanizsai művészeti iskola zongora szakos tanulói léptek a közönség elé, ezt követően pedig Csicskár Erzsébet válaszolt a gyerekek kérdéseire.

– Rendkívül felemelő volt a fogadtatás és a felvezetés, ilyen csodálatos élményben talán még egyetlen kiállításon sem volt részem – mondta elérzékenyülve lapunknak az alkotó. – A gyerekek is rendkívül kedvesek és érdeklődőek voltak, és a nyugdíjas társaim érkezésének is nagyon örültem. Köszönöm mindenkinek ezt a sok szeretetet!

A kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg az intézmény nyitva tartásának időszakában.

Rajztömbje nélkül el sem indul

Csicskár Erzsébet Budapesten született, s gyermekkora óta rajzol. Elmélyültebben a Nagyatádi Művelődési Ház szakkörében, Rumi Attila művésztanár irányítása mellett kezdett foglalkozni a festészettel és grafikával. 2005-től a kaposvári Szabadművészeti Társaság tagja. Legjobban a pasztelltechnikát kedveli, de újabban az akvarell is közel került a szívéhez. Amerre jár, viszi magával rajztömbjét, s ami felkelti érdeklődését, arról azonnal vázlatot készít. Szereti a természetet, az embereket és az állatokat. Járja a falvakat, utcákat, a somogyi dombokat és erdőket, a sétái során megőrzött emlékeket pedig újraalkotja festményein. Első önálló tárlata 2006-ban Kaposváron, a Gyergyai Galériában volt. Még abban az évben elnyerte a XVI. Nemzetközi Miniatűr Kiállítás amatőr alkotói fődíját.