Kaposváron pénteken délután kezdődött meg a Miénk a város fesztivál, és szombaton is rengeteg koncert szórakoztatja a közönséget. Fellép a Karthago, a Fallow the Flow, és a kaposvári zenekarok napját is megrendezik az Európa parkban. Gyermek- és irodalmi műsorok is helyet kaptak a kétnapos programban.