– A járvány alatt az élő zenét mellőzni voltunk kénytelenek, pedig a koncertek nekem a kikapcsolódás mellett fontos szociális közeget is jelentenek – beszélt erről a fiatal író. – Évek óta szerkesztem a Volt egyszer egy beatkorszak című blogot, ebben a 60-as, 70-es és 80-as évek könnyűzenéjével, ifjúsági kultúrájával foglalkozunk. Arra kértem az olvasókat, hogy írják meg a legfontosabb emlékeiket, történeteiket ezen időszak koncertjeiről. Annyira izgalmasak és színesek voltak a beérkezett rajongói írások, hogy egy kötet kerekedett belőle.

A nemzedéki emlékezet szinte fotografikusan működik, tapasztalta. A korabeli fiatalok ugyanazokat a dalszövegeket idézték, mindenkinek megvoltak ugyanazok a bakelit lemezek, és ez egyesítette a generációt. Vass Norbert kutatóként történeti magyarázatokkal látta el a felhasznált szövegeket, hiszen a Trapper farmer vagy az Ifjú gárda egy mai fiatal olvasónak már nem mond sokat.

– Én sem éltem át ezeket az időket, és arra gondoltam, hogy az olvasók között is lehet hozzám hasonló – folytatta a szerző. – Ezért rövid lábjegyzetekkel láttam el a szöveget.

Azonban a rajongókon kívül a legnagyobb magyar zenészek is megszólalnak a könyvben, és ők is elmesélték az emlékeiket.

– Jó pillanatban találtam meg őket, mert a covid alatt nem volt tele a naptáruk – idézte fel az író. – Ennek okán nagyon jó találkozásaink voltak, ha virtuálisan is. Karácsony János a gitárszobájában „fogadott” skype-beszélgetésben. A legtöbben közvetlenül, a legbensőbb titkaikba is beavatva beszéltek a régi időkről, és kiderült, hogy az ő emlékeik ugyanolyan élesek, mint a rajongóké.

A könyvben megszólalt az azóta elhunyt Balázs Fecó, Török Ádám, Kóbor János vagy Benkő László – ezzel értékmentő funkciót is vállalt a kötet. A koncertlátogatók történetei azóta is érkeznek kommentekben e-mailben, személyes találkozásokon, így a könyvnek folytatása ígérkezik. Vass Norbert azonban a somogyi gyökereihez is hű maradt, mert a következő novelláskötete egy kis somogyi faluban játszódik majd, sokak számára ismerős közegben.