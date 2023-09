A rendezvénnyel a tavaly ősszel elhunyt vezetőjüknek, Francsicsné Farkas Ágnesnek is emléket kívántak állítani.

Csiszárné Falka Alexandra elnöktől megtudtuk, hogy eredetileg a huszadik évfordulót szerették volna megünnepelni, amelyre az említett haláleset miatt nem kerülhetett sor. A színpadon együtt szerepelt három korosztály, a legkisebbeknek Francsicsné Farkas Ágnes Orci Aprók elnevezéssel hozott létre csoportot még 2000-ben, majd két évvel később megalapította az Orci Asszony Tánccsoportot is. A társaságok a 2006-ban alakult egyesületbe olvadtak be, és akkor már férfiakkal kiegészülve, a néhai elnök vezetésével számos sikert aratva az országhatárainkon túlra is elvitték a település jó hírét. Vezetőjük elvesztése mélyen megrázta a közösséget.

– Nehéz szavakba önteni, hogy mit jelentett számunkra – mondta elérzékenyülve Mucsiné Nagy Rita, aki férjével együtt a legrégebbi tagok közé tartozik. – Nem csak kitűnő vezető és remek szakember volt, de mint ember is közel állt hozzánk. Olyanok voltunk-vagyunk együtt, mint egy nagy család, amelyben ő volt a családfő.

A tízéves tánccsoportos múlttal rendelkező Horváth Gáborné is a remek közösségi szellemet emelte ki, csakúgy, mint Vass Péter polgármester, aki szintén tagja a tánckarnak. – Zsarolás áldozata lettem, ugyanis csak úgy vittek magukkal egy aratófesztiválra, ha én is közéjük állok. Ez már több mint tíz éve történt – mesélte mosolyogva. A közel háromórás műsorban Francsics Attila művészeti vezető irányításával fergeteges bemutatók sorozatát produkálták a felnőttek, de a fiatal lányokból álló csapat produkciójának is gyakran tapsolt a közönség, és a legkisebbek is meglepő ügyességgel ropták a táncot…