Az eseményt a helyi Mesék Völgye Alapítvány hívta életre. Ellenberger Zsuzsanna a szervezet elnöke lapunknak elmondta, amikor valakinek pénzbeli segítségre van szüksége, akkor általában sütivásárt szoktak szervezni, mert mindig sikerrel zárul. – Ez a rendezvény is így indult, de szerencsére kinőtte magát – mondta az alapítvány elnöke. – A helyiek közül több tucatnyian sütöttek valamilyen édességet, és a környék cukrászdái is csatlakoztak, akik több száz szelet finomságot ajánlottak fel. Nem számoltuk össze, de ránézésre több mint ezer süteményt kaptunk. A Tabi Fúvószenekar is csatlakozott a naphoz, az egyik második osztályos kislány pedig a plüss állatait hozta el, hogy eladja. Annak a bevételéből szeretné támogatni a Denke családot – tette hozzá Ellenberger Zsuzsanna.