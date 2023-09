Az eseményen Móring József Atilla országgyülési képviselő és Biró Norbert Somogy Vármegye Közgyűlésének elnöke is. Az ünnepséget követően vacsora mellett zenés műsorok és éjfélig tartó utcabál várt a rendezvény látogatóira. A délután folyamán a helyi általános és művészeti iskolások valamint a volt néptáncosok, citerások is műsorral készültek. Délután három órakor a "Gondozott- virágos porta" díjakat is átadták, így köszönve meg a város képének tisztán és szépen tartását.