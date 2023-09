Két időpontban is látogatható volt a színház épülete a hétvégén, a bejárást Varga Kata, a jegyiroda vezetője és Szalai József, a színház műszaki igazgatója vezette.

– A több mint százéves épület életünk szerves része, nap mint nap elmegyünk mellette, sokszor rácsodálkozni sincs időnk. Ha hirtelen lebontanák vagy összedőlne, saját történelmünk egy részlete tűnne el – kezdte Varga Kata az épület bemutatását. – Most végre lehetőség nyílt arra, hogy alaposan szemügyre vegyük a részleteket is. Azért, hogy igazán magunkénak érezzük, jó megismerni a történetét.

A látogatók nemcsak az épület múltáról, de röviden a kaposvári színjátszás történetéről is tájékoztatást kaptak.

– Habár az épület, amelyet Magyar Ede és Stahl József tervezett, 1911-ben nyitotta meg kapuit, színjátszás már korábban is létezett a városban. Az 1800-as évek végétől kezdetben a mai Szarvas Üzletház környékén, majd a Jókai ligetben állt egy nyári színháznak alkalmas faépület, ahová vándortársulatok is érkeztek. Az új színház a mai 422 helyével ellentétben több mint nyolcszáz néző befogadására volt alkalmas, de akkor még tonettszékeken és állva lehetett nézni az előadást. Az épület egyik kuriózuma az a közel húsz méter hosszúságú áthidaló vasbeton szerkezet, amelynek ilyen célú alkalmazását elsőkét tartja számon a magyar építészettörténet – mondta el Varga Kata, majd kiemelte, hogy a legutóbbi átalakítás egyik fontos momentuma a jegypénztár mellett kialakított közösségi tér kialakítása volt, ahol lehetővé vált az előadás előtt találkozni a színházba járóknak.

Szalai József a színpadon várta az érdeklődőket, akik a legújabb bemutató díszletei közt szelfizhettek. A színház műszaki igazgatója a színpad fölé irányította a tekinteteket, abba a tizenöt méteres magasságba, ahonnét a díszletek, a hátterek érkeznek, majd a kulissza mögé vezette a csoportot, ahol a díszleteket tárolják.

– Országosan is egyedülálló, modern technikai vezérléssel működik a színház, amelynek a nagyszínpadon kívül még két másik játszóhelye is van: a szobaszínház és a kamaraterem, ahol ugyanolyan adottságok vannak – például forgószínpad –, mint a nagyszínpadon – mondta. – A nézők kényelme érdekében kevesebb szék került a páholyokba, illetve az erkélyekre, a nézőtér terébe pedig bekerült a hangosítópult is.

A süllyedő működését is bemutatta a szakember, s a zenekari árokba is bepillanthattak a kulisszajárók. Varga Kata felhívta a figyelmet a második emeleti kiállítótérben található fotókiállításra is, ahol a közeljövőben tárlatvezetést is szerveznek majd. – Ennek a hétvégének a legfőbb tapasztalata az, hogy máskor is lehetőséget kell teremtenünk ilyen találkozásokra, hiszen maga az épület is figyelmet érdemel, nem csak a falai közt zajló előadások, tette hozzá.

A felújított színházban mi is körbementünk a kulisszák mögött a múltban. Sarkadi Kiss János kalauzolta stábunkat és a gyerkőcöket a teátrum ezer csodát rejtő világába.