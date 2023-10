Ormai István polgármester ajánlotta a tárlatot a nagyatádiak figyelmébe. Elmondta: nagyon örült, amikor a nagyatádi platánokat is felfedezte a képeken.

Ivancsics Ilona színművész régi barátságukról és közös somogyi emlékeiről beszélt, majd elmondott egy József Attila-verset. A Máté Attila–Perák Veronika - páros zenéje és éneke is színesítette a megnyitót.

Az ötven kép között javarészt akvarelleket láthat a közönség, de elhozta grafikáit és olajképeit is az alkotó, aki elmondta: az expresszív, mély mondanivalójú képeket, bibliai ihletésű alkotásokat kedveli, de szívesen mutatja meg ecsetjével a Nagyatád és Barcs környéki tájakat is. A kiállítás október 15-ig tekinthető meg a Nagyatádi Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Györke József