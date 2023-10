– Húsz éve volt már egy kiállításom ebben az iskolában, és örülök, hogy újra meghívást kaptam, mert ez egy remek lehetőség, hogy a gyerekeket már az iskolában érzékenyítsük a szépre az alkotásokon keresztül – mondta Ferencné Fogarasi Éva. – Örömmel tapasztalom, hogy a gyerekek kíváncsiak, érdeklődnek, és el is mondják a véleményüket – tette hozzá az alkotó, aki beavatta a kicsiket az alkotás rejtelmeibe is.

– Műszaki pályán dolgoztam hosszú évekig, és mellette több mint 20 éve készítem natúrmontázsaimat, melyeket saját magam kísérleteztem ki – emlékezett vissza Ferencné Fogarasi Éva. – A természet szeretete ösztönzött arra, hogy ilyenkor ősszel összegyűjtsem azokat a kincseket, melyek egy-egy séta, kirándulás alkalmával a lábunk alatt hevernek. A különleges leveleket, terméseket, bogyókat alapos tisztítás után jó vastag könyvek lapjai közt préselek sokáig, akár egy évig is. Amikor már szépen kisimulnak, jöhet a kreatív tevékenység. Egyik munkám például póréhagyma szárából készült, levelekkel kombinálva, de látható a kiállításon préselt gombákból készült kompozíció és levelekből alkotta tündértánc is. Többször keresek egy-egy versillusztrációt is a képekhez, hisz a költők is csodásan megfogalmazzák a természet szépségét – folytatta az alkotó, aki a mai napig szívesen megosztja a tudását és a tapasztalatait az érdeklődőkkel.

Ferencné Fogarasi Éva éveken keresztül szervezet táborokat a szabadban, majd pedagógusokkal is foglalkozott szakköri keretek között. – Örömmel alkotunk együtt az idősebbekkel is, hisz nagyon fontos, hogy nyugdíjas éveinkben is találjunk magunknak olyan foglalatosságot, ami feltölt, frissen tart bennünket – mondta el az alkotó, akitől megtudtuk, hogy a Zrínyi iskolai kiállítás előtt Kaposmérőben, szülőfalujában az iskola jubileumi ünnepségére vitte el munkáit, október végén pedig Kaposfüreden lesz egy csoportos kiállítás.