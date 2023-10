A misét Horváth András, a helyi Jézus Szíve-templom plébánosa mutatta be a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben élőkért és dolgozókért. Homíliájában szabad versbe ágyazott, megrendítő történetet idézett – ízelítőt adva gyermek- és fiatalsorsokból. „Félek. Hol van a helyem? Nem tudok enni, nem tudok aludni (…) Anyám magával vitte a szavaim, anyám magával vitte a mosolyom. (…) Fekete lapon fekete madarat rajzolok. (…) Élek, tanulok. Élni tanulok…” – hasítottak belénk a sebzett gyermeklét fájó mondatai. A fiatal pap a korunk társadalmát jellemző hiányokról szólt, az átélt nélkülözésről, amely a felnőttkorra is kihat. Személyes példákat is említett: Atya, tudja-e, mit érez az, aki 9 évesen elveszíti az édesanyját? – kérdezte tőle egyik hittanosa. A másik meg, akinek különváltak a szülei, azt mondta: András atya, maga olyan jó lenne nekem apukának…

– Gyógyítjuk a sebeket, odaállunk védenceink mellé és szeretjük a nincstelenségben felnőtt generációt – nyomatékosította, utalva a jelen lévő nevelőkre, mentálhigiénés szakemberekre, akiknek megköszönte áldozatos munkáját, hiszen az ellátórendszer szakembergárdájának jelentős része valóban családtagként áll körülöttük, mögöttük, szervezve-segítve a mindennapokat. Mivel a mise Assisi Szent Ferenc emléknapján zajlott, akit II. János Pál pápa 1979-ben az ökológiával foglalkozók védőszentjévé nyilvánított, XVI. Benedek pápa pedig „az életszentség óriásának” nevezett, egy neki tulajdonított bölcsességet is megosztott hallgatóságával a plébános: „Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.” Jó volt látni, hogy a mise könyörgéseit a Kékmadár Gyermekotthon lakói, valamint Bodri-Széll Gabriella igazgató olvasták fel, mint ahogy azt is, hogy az egyik padban Rozgonyi Emőke református lelkész foglalt helyet.

A szentmisét követően a gyermekotthonban folytatódott a találkozó, amelyen a plébános mellett szintén részt vett a lelkészasszony is, hogy képet kapjanak a vármegyében működő állami fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmények lelkiségi programjairól. A munkatársak beszámolói alapján széles spektrum tárult fel; érzékelhető, hogy a szociális otthonokban gazdagabb tónusokkal van jelen a hit és a vallásgyakorlás. Az ott dolgozók megpróbálják visszavezetni a hithez az otthonlakókat, míg a gyermekvédelmi intézmények munkatársai a hithez próbálják kisebb-nagyobb sikerrel elvezetni a gondozottakat. Tény, hogy társadalmi szinten egyre nagyobb az identitásválság; az ember úgy él, mintha soha nem halna meg. E közegben kell meggyőzni, s nem legyőzni a világot. Magunkért vezekelni kell(ene), másokért pedig engesztelni. Emellett az is feladat, hogy örökérvényű gondolatokat próbáljunk meg érvényessé tenni. Elhangzott: Kéthelyen, a Remény Integrált Szociális Intézményben régóta remek a kapcsolat Németh József plébános atyával. Az otthonban az érdeklődő lakók hitoktatáson vehetnek részt, minden egyházi ünnepet megülnek, az ének és az ima együttes jelenléte tovább színezi a hétköznapokat. A fonyódi gyermekotthon és telephelyei eddig apró lépésekben próbálkoztak, de a reményt nem adják fel. A barcsi beszámolóból kitűnt: jelentős hitélet folyik az intézményben; rendre felkeresik a szakrális helyeket, némelyik környezetét maguk tisztítják meg. Úgy, mint a kálvária környékét vagy az aranyospusztai elhanyagolt kápolna körüli területet. Hetente kétszer tartanak hittanórát, zarándoklatokra járnak, és a Mustármag közösséggel is szoros a kapcsolatuk. Berzencén a katolikus, a református és az evangélikus egyházzal egyaránt gyümölcsöző az együttműködés, Drávatamásiban hetente 2 bibliaórán edződik a lélek és az intellektus, az ellátottaknak hittantáboros részvételt terveznek és a szerzetesrendi templomok sorát látogatják végig. A marcali Százszorszép Gyermekotthonban zömmel csecsemők vannak, de a diákok iskolai hittanra járnak. Az intézményvezető a személyes példaadásra hívta fel a figyelmet. Több évtizedes tapasztalata: e nélkül sehol nem érhető el eredmény, a hit terén semmiképpen. A segesdi Gondviselés Integrált Szociális Intézménynek is remek a kapcsolata a helyi plébánossal; a lakók hosszasan imádkoztak Kóré Mihály atya mielőbbi gyógyulásáért. Szerencsére a plébános ismét egyre intenzívebben van jelen az otthon életében. Az úgynevezett támogatott lakhatásban élőknek is fontos kapaszkodót jelent a hit; az ágyban fekvő idősek és betegek is hálásak a lélekápolásért. Az ellátottak közösen imádkoznak, énekelnek a pasztorálpszichológussal; az elhangzó bibliai történetek, valamint az imameghallgatásokról szóló tanúságtételek kapcsán tovább erősödik a hitük.

A nagybajomi katolikus templommal szemben álló házigazda intézmény munkatársai közül többen kegyelmi ajándékként élik meg, hogy egyre több gondozottat sikerül „megfertőzniük” a kereszténységgel. Elhangzott: a leány­anyák közül jópáran megkereszteltetik gyermeküket. A munkatársakkal a református lelkészasszony is keresi a további együttműködést; a legutóbbi lelki délutánból ugyanis sokan profitáltak.

A tapasztalatokat s a jógyakorlatokat megosztó Osztozó azt is felszínre hozta: nemcsak az ellátottaknak, a gondozottaknak van szükségük „lelki wellnessre”, hanem a kiterjedt intézményhálózatban tevékenykedőknek is. Elhangzott: a lelki irodalom mellett érdemes lenne lelkigyakorlaton is részt venni, s a zarándokutak is kimozdíthatnák őket komfortzónájukból. A következő Osztozót Fonyódon a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban rendezi meg az SZGYF Somogy Vármegyei Kirendeltsége, ám előtte, decemberben adventi léleknyitogatóra hívják majd az intézményekből az érdeklődőket a kaposvári püspöki székházba, ahol az ökumené jegyében erősíttetik meg e szép, ám nehéz hivatást végzők „lelki immunrendszere”.

A hit segít egyben maradni a rossz után

A nagybajomi Kékmadár Gyermekotthon egyik tanulója díjnyertes pályamunkájában többek között ezt írta: „A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem lótenyésztő szakára jelentkezek. Ha a jövőmre gondolok, szakmaszerzés után normál családi életet fogok élni, gyermekeim lesznek, akiket a jóra fogok nevelni, jó úton vezetni, ahogy most engem az otthonban vezetnek. Gyermekeket csak házasságkötés után szeretnék, egyházi házassággal, mert sok mindent kaptam a Jóistentől, elsősorban hitet, ami segít egyben maradni a sok rossz után.” Ez is azt igazolja, az elvetett mag szárba szökken, a remény pedig nem halhat meg. A Szent Kristóf-díjas Bodri-Széll Gabriella vezette intézmény – útravalóul – kedves ajándékkal lepte meg az Osztozó résztvevőit: a kék könyvjelzőn egymásba kapaszkodó gyermekkezek fölött ez olvasható: Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek. Minden dolgotokat intézzétek szeretettel. (1Kor 16,13-14).