A fotós egy olyan válogatással mutatkozott be a Marcali galériában, amely ismert színészek, énekesek és médiaszemélyiségek – többek közt: Geszti Péter, Kulka János Kálloy Molnár Péter, Till Attila, Vámos Miklós, Scherer Péter – portréiból áll.

– Ez a kiállítási anyag jellemzi legjobban a tevékenységemet, a portréfotózást. A kiállított fotók többsége magazinokba, illetve felkérésre készült, olyan személyekről, akikhez személyes kapcsolatom is fűződik – mondta el a tárlatnyitón mondta el Erdélyi Gábor. A portrék mellett nagyon érdekelte még a streetfotó is. – Harminc­évesen kezdtem el fotózni, Dániában elvégeztem egy fotóskurzust, és hazatérve nagyon sok mindennel próbálkoztam. Eseményeket, esküvőket, fotóztam, de filmekben és magazinokban is kaptam lehetőséget. Aztán szép lassan rátaláltam arra, amit a legjobban szeretek azóta is – mesélt pályájáról.

– A fotózás fele kommunikáció, de a tekintet mesél, bármiről beszélgethetünk, csak fontos, hogy közelebb kerüljek a modellhez. Szeretem megismerni az alanyaimat, hogy kialakuljon egy kémia köztünk. A helyszínt is előre meg kell tervezni, ahol komfortosan érzi magát az alany – avatott be a munkafolyamatokba Erdélyi Gábor, aki elmondása szerint nagyon gyorsan dolgozik.

– A digitális fotózás híve vagyok, az analóg fotóhoz túl türelmetlenek érzem magam – vallotta be. A fekete-fehér színvilágot azért kedveli elmondása szerint, mert így kortalanok lesznek a képek és egységesek az előhívott felületen.

Erdélyi Gábor kiállítása október 7-ig látogatható a Marcali Kulturális Korzó kortárs galériájában.