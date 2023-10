Úgy tűnik a monitoron keresztül mindent látsz.

Igen, úgy alakítottam ki a hálózatot, hogy nem csupán látom, ki mit csinál, azt is vissza tudom nézni, korábban mit nyitottak meg. Akár a telefonjukon keresztül is beléphetnek a rendszerbe, és bárhonnan folytathatják az órai munkát. A rendszer nem csupán az én munkámat segíti, a diákok is szeretik, és más tárgyakhoz is használják.

Az egyetemi katedra után szokatlan lépés egy technikumban tanítani. Miért döntöttél így?

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen olyan irányvonalát tanítják az informatikának, mint kevés más helyen az országban. Talán mondanom sem kell, hogy ma már a hadviselés jelentős része a kibertérben zajlik. Ezért fontos, hogy a honvédtisztjelöltek között is legyenek olyan személyek, akik képzettek ezen a területen. Viszont a Campus Budapest egyik legforgalmasabb útja mellett van és már a kezdetek óta rendkívül nehezen viseltem a nagyvárosi zajt és szmogot. Vidékre vágytam, egy olyan iskolára, amely távol esik a forgalmas utaktól, és akár kevesebb pénzért is kész voltam váltani. A technikumi képzésben először Gyöngyösre vezetett az utam a Mátra közelsége miatt, majd Kaposvárra, ahol azóta két évet töltöttem el. Az ambícióm továbbra is megmaradt, itt is próbálom odaadással végezni a tanítást.

Hogy tudod ösztönözni a fiatalokat?

Úgy tapasztalom, az legalább annyira számít, hogy mit tanítok, mint az, hogy hogyan. Megpróbálom a megszerzett tapasztalatokat átültetni a középiskolai képzésbe. Számos olyan módszer van, amit hosszú évek alatt kiforrottá tettem. Ezek színesítik és hatékonnyá teszik az órai munkát, és a diákok ezt felismerik. Ha vevők rá - főleg az idősebbekre - egyfajta munkatársként tekintek, akiket mentorálok. Mindig naprakésznek, felkészültnek kell lenni, különben rögtön kiszúrják a diákok, hogy valami nem az igazi. Ez a terület különösen gyorsan változik, ezért eredeti, általában angol nyelvű források felhasználásával tanítok. Talán ezek is segítenek abban, hogy gyakorlatilag soha nem kell fegyelmi problémákkal küzdenem. Bármilyen feladatot, plusz munkát kérek tőlük, azt megcsinálják, akár a nyári szünet terhére is. Sokat kapok tőlük. Van, hogy nem indul jól a napom, de ők feldobják.

Mit üzennél azoknak, akik az IT szektorban szeretnének továbbtanulni, dolgozni, és a lehetséges iskolák között felmerült az Eötvös neve is?

Az itt tanított informatika rendszer -és alkalmazásüzemeltető szakma az egyik nagy területe az informatikának, az itt végzettek jellemzően számítógép hálózatok építésével és üzemeltetésével foglalkoznak. Ide tartozik a szerveroperációs rendszerek alapos ismerete, konfigurálása, üzemeltetése és többek között a felhőtechnológiák is, amely egy feltörekvő szegmens az IT szektoron belül. Ha valaki etikus hekkerként szeretne elhelyezkedni, itt megszerezheti az alapokat. Komoly összegeket lehet így keresni, hiszen a cégek számára egyre fontosabb, hogy alaposan teszteljék a rendszerük sérülékenységét. Ráadásul így színes-változatos munkát lehet végezni.

Az Év Informatikatanára díjjal az iskola is gazdagodott. Kollégáddal, Andrikóné Maza Szilviával együtt 1,2 millió forintnyi fejlesztés valósulhatott meg az Eötvösben az elmúlt két évben. Hogy készültél a pályázatra?

Tavaly is pályáztam, de az általam végzett munka minőségét egyáltalán nem részleteztem, ezért az a harmadik helyet eredményezte. Akkor a kolléganőm nyert, de én is nyertem támogatást az iskolának. Idén már nagyon komolyan vettem a versenyt és szofisztikáltan leírtam mindent, így sikerült nyernem. A kolléganőmmel nem sajnáljuk egymástól az első helyet, mivel rendkívül jó a munkakapcsolatunk. Örülök, hogy a felajánlásoknak köszönhetően minden gépbe vehettünk SSD meghajtót, 16 gigás RAM-ot továbbá egy multifunkciós gépet, hangfalakat és sok fontos apróságot.

forrás: Kaposvári Szakképzési Centrum