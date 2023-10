Uzsalyné Pécsi Rita Apáczai Csere János-díjas neveléskutató A nevelés az élet szolgálata című, minden hónap utolsó csütörtökén 17.30-tól tartandó előadás-sorozatának második évada vette kezdetét a Kaposvári Püspökségen. Az első, szeptember végi előadás Apának lenni nagy lehetőség, szent feladat címmel járta körül az apa személyiségfejlődésben betöltött szerepét, a nemi identitás kialakulását, illetve a torz apaképet. Ma a felnőttkor különböző életszakaszaiban bekövetkezett krízisek kerülnek nagyító alá, arra a kérdésre is választ adva: valóban csak a húszéveseké-e a világ? A felnőttkor tipikus veszélyforrásairól is szó lesz, valamint a beteljesül kontra leépülés kapcsán tapasztalt tényekkel is szembesülhetünk. November 30-án a neves neveléskutató azt járja körül, hogy a művészet úri passzió vagy létszükséglet. A zene, a játék, a mese is fókuszba kerül, hiszen a mesék élni tanítanak, játék nélkül pedig fejlődésképtelen marad az ember. A zene összetett hatásmechanizmusáról is beszél majd az előadó, csakúgy, mint áttételes hatásairól a nevelésben és az ismeretszerzésben.