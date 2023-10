Ősszel sem áll meg az élet a balatonlellei Kishegyen, ahol az ötödik Murci gasztrofesztivál kedvéért 13 pincészet, 12 étterem, 1 minden mentes cukrászda és 1 pálinka manufaktúra kínálta legjobb borait, pálinkáit, édességeit és ételeit. – A célunk az volt a Murci Fesztivállal, hogy meghosszabbítsuk a szezont és minél több embernek mutassuk meg ezt a gyönyörű helyszínt, valamint azt, hogy a Balaton nem csak a lángosról és a hekkről szól, mondta Bor Norbertné, főszervező.

Fotó: Németh Levente

A kitelepülő éttermek ugyanis pontosan olyan minőségben kínálták az ételeiket, ahogyan azt hozzájuk betérve megtapasztalhatja a vendég. A teljesség igénye nélkül kóstolhattak a látogatók szmókerben készült húsokat, vadast újragondolva, hagyományos pörköltet, macaront és rákóczi túróst, kézműves hamburgert, valamint sütőtökös panna cottát is. Persze a főszerepben az isteni nedűk álltak, amelyekből bőséges választékot kínált a Murci Fesztivál. – Egyre többen jönnek minden évben és nagyon szeretik a borok mellett a pezsgőket és népszerű a murcikóstoló is, mondta Füredi-Hujber Kata borász, akitől azt is megtudtuk: sok olyan visszatérő vásárlójuk van, akik a Murci Fesztiválon ismerkedtek meg a pincészet boraival.

– Most egy kicsit a nyarat próbáljuk behozni, mert egy kicsit elhúzódtunk, mivel már október vége van. De szerencsére eddig az idő kitartott és mellettük állt. Szerintem ez a fesztivál is nagyszerű dolog, de még több hasonlóra lenne szükség télen is, hogy itt tartsuk a turistákat egész évben, mondta Koltai Tamás szőlősgyöröki borász. Három újborral kínálta a vendégeket Koltai Tamás, a pinot noir rosét, egy királyleányka rizlingszilvánit és egy Irsai Olivért.