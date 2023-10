A döntés helyesnek bizonyult, főleg amikor az Életet az Éveknek szervezetbe is beléptek. Ezt követően nagyon sok hazai és külföldi fellépést, sőt TV-felvételt is maguk mögött tudhatnak. Ez a 30 év nagyon sok ének és táncpróbával telt el, de meghozta a gyümölcsét. Mi sem bizonyítja jobban, mint sok serleg és oklevél. Az önkormányzatnak köszönhetően nagy ruhatárral is rendelkeznek, hogy a dalokhoz illően lépjenek fel. A közel négyszáz fellépés ezt meg is követelte.

Megemlékeztek az alapítókról és segítőikről, akiknek ajándékokkal kedveskedtek. (Köztük voltam jómagam is a sok fotóért és a Somogyi Hírlap tudósításaiért). A harminc évet egy harminc perces videóval mutatták be. Még egy ruhabemutatót is tartottak a fellépő ruhák segítségével, valamint eltáncolták és eldalolták legsikeresebb táncaikat, dalaikat.

Fotó: Györke József

Ormai István polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy szép alkalom a születésnapi találkozó. Egy olyan közösségnek a tagjai, mely nagy erőforrás. Megköszönte Antal Józsefnének a 30 éves vezetői és értékteremtő munkáját. Egy települést nem a házak, az utak teszik élővé, hanem az egyesületek és az azokban szereplő tagok. Ez a klub még határainkon túl is bemutatta hagyományainkat, vitte Nagyatád jó hírnevét. Stikel János a nyugdíjas szövetség megyei elnöke Kovács Lajos emlékplakettet adományozott az ünneplő klub részére. Itt voltak pár társklub képviselői is, akik szintén nem üres kézzel érkeztek. Fellobbantak tűzijátékok fényei és mindenkinek jutott a szülinapi tortaszeletből. A finom vacsorát követően késő estig énekeltek, táncoltak Bőhm János zenéjére.