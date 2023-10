Barna Kata, a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft. közművelődési szakembere elmondta, az első óvodásfoglalkozást 1996-ban indították el azzal a céllal, hogy amikor a gyerekek elérik a tanköteles kort, akkor felkerülhessenek az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskolába.

– A végső cél pedig az, hogy a tehetséges táncosok egyszer a Somogy Táncegyüttesbe is bejussanak – hangsúlyozta Barna Kata. – Az óvodásfoglalkozások minden évben október első hétfőjén kezdődnek el, és egészen május végéig tartanak. Az elmúlt tanévben egy csoport ismerkedett a zenével és a tánccal, idén azonban akkora az érdeklődés, hogy muszáj kettőt indítanunk. Az első foglalkozást – most már harmadik éve – Erdős Zsófia gyógy­pedagógus, a Somogy Táncegyüttes korábbi táncosa tartotta. A próbák úgy épülnek fel, hogy a gyerekek dalokat, körjátékokat tanulnak, fejlesztik az egyensúlyérzéküket, nagyon sok zenét hallgatnak, és készülnek koreográfiák is – tette hozzá Barna Kata.

Az óvodás-néptánc­szakkört négyéves kortól hirdették meg a szervezők, de sokan hároméves, vagy annál fiatalabb korú gyermeküket is elvitték, és beíratták a foglalkozásra. A negyvenöt perces próbákat mindig hétfőn 17 órától tartják az Agorában. Az óvodások a májusi utolsó órán viseletbe öltözve állnak majd a nagyszínpadra, hogy szüleik és nagyszüleik megnézhessék, mit tanultak a tanévben.