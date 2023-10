Október elején a szakemberek megkezdték a második világháború során a Balaton vizébe zuhant magyar Messerschmitt típusú vadászrepülőgép kiemelését Balatonakarattya térségében.

– Az amerikai hadsereg 1944. július 2-án indította addigi legnagyobb légitámadását magyarországi célpontok ellen. Az Egyesült Államok 15. légi hadseregének 620 négymotoros bombázójából és 300 kísérő vadászgépből álló köteléke ellen a Magyar Királyi Honvéd Légierő 18 vadászrepülőt tudott harcba küldeni. A kibontakozó légicsatában aznap három magyar pilóta halt hősi halált. Az egyik találatot kapott magyar vadászrepülő Balatonakarattya közelében ért vizet.

A pilóta, Beregszászi Sándor szakaszvezető holttestét kiemelték, a gép pedig a „magyar tengerbe” veszett.

A Messerschmitt vadászrepülőgép kiemelése a Balatonból

Fotó: honvedelem.hu/Kiss Gábor

A vadászgép roncsa 70-80 centiméteres iszap alatt fekszik

Az MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár búvárai gyakorló merüléseket hajtottak végre 2020-ban a roncs közelében, s megtalálták a 70–80 centiméteres iszap alatt fekvő vadászrepülőgépet – tájékoztattak a Honvédelem szakemberei.

– A Messerschmitt Me 109-es roncsának felfedezése ipartörténeti jelentőségű is, mert Győrben mintegy hatszáz ilyen repülőgépet gyártottak, ugyanis a magyar ipar képes volt arra, hogy korszerű vadászgépet gyártson a háború idején. A Magyar Királyi Honvéd Légierő fejlesztése során a Me 109-es típust tartották a legmegfelelőbb vadászrepülőgépnek, ezért Németország és Magyarország 1941. június 6-án repülőgépgyártási egyezményt kötött – közölte a Honvédelem.

