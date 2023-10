A Római Katolikus Egyházközség közösségi házában szép számmal gyűltek össze az érdeklődők Marcaliből, de Berényből is. Az előadó, aki a Somogy Megyei Honismereti Egyesületnek is aktív tagja, vetített-képes előadásában mutatta be az egykori lelkipásztor sokrétű és áldozatos munkáját, amit a településért tett.

Vörös József személyiségéről Kovács Ilona elmondta: szorgalmas családlátogató volt, így hamar megismerte a falu lakosságát. Tekintettel arra, hogy ravatalozó nem lévén a község temetőjében, első nagy alkotása ennek megépítése volt. Majd a marcali templom következett. Már 1968-ban megkezdődött a gótika helyreállítása, mely 1978-79-ben folytatódott. Ebben a munkában is óriási szerepet vállalt Vörös József. Kovács Ilona kiemelte, hogy a pap szabadidejében a falu történetével, népszokásaival is foglalkozott. Kutatásai eredményeként a veszprémi érseki levéltárban Balatonberény múltjának morzsái témakörönként megtalálhatók. Vörös József plébános munkássága a hívek emlékezetében megmaradt, aki közel 25 évig volt Berény papja.

A kötet aktualitását a címzetes esperes születésének 100., pappászentelésének 75., és halálának 30. évfordulója adta.