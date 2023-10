– Október az idősek hónapja, ilyenkor igyekszünk még gyakrabban találkozni, s jó érzés, hogy ennyire összetartó a közösségünk – hangsúlyozta Horváth Gáborné, az Idősek Közösségeinek somogyi és kaposvári titkára. – Igyekszünk értéket közvetíteni a fiatalabb korosztályoknak, célunk, hogy élő kapcsolat legyen a nemzedékek között.

Fotó: Muzslay Péter

Erre Kaposváron és Somogyban bőven van példa, s mindannyian azért dolgozunk, hogy a kötelék még erősebb legyen.

Dér Tamás kaposvári alpolgármester a megnyitójában az idősek tapasztalatát, tudását méltatta, s az erőfeszítést, amit az elmúlt évtizedekben a közösségért végeztek. Huszti Gábor, a vármegyei közgyűlés alelnöke megköszönte, hogy a szépkorúak neveltek, mintát és példát adtak nekünk. Rázsits Veronika, a könyvtár igazgatója is köszöntötte a vendégeket, s a rendezvényen Pásti-Kerekes Angéla és Sugár Kinga, a Füredi Rock Színkör tagjai Petőfi Sándor-verseket adtak elő. A kulturális gálára a helyi közösségeken kívül barcsi, siófoki, mezőcsokonyai, osztopáni, lengyeltóti és zselicszentpáli nyugdíjasklubokat, egyesületeket is meghívtak. A kaposfüredi óvodásokon kívül a Munkácsy Mihály Gimnázium diákjai is részt vettek a programon.

– Egy verset szavalok, és nagyon készültem a kaposvári gálára – mondta Gárdonyi Mihályné, az osztopáni Rozmaring nyugdíjasklub vezetője. – Megnyugtató látni, hogy ilyen sokan érkeztek, vannak, akik régi ismerősként köszöntik egymást, s az külön öröm, hogy mindenki lehetőséget kap a bemutatkozásra. Szerintem a vers, az irodalom összehozza az embereket, és azt szeretném, ha egy év múlva újra találkozhatnánk.

Szólóének, szavalat és énekkari fellépés: ezzel is készült a kaposvári Korona Nyugdíjas Egyesület, a 2008-ban alakult csapatnak 55 tagja van. Szerencsés Józsefné elnök hangsúlyozta: az együtt átélt élmények gyarapítják, tovább építik a szépkorúak közösségét.

Fotó: Muzslay Péter

Húsz programot terveznek a klubokban

A Kaposvári Szociális Központban is ünnepeltek kedd délután: az idősek hónapjának intézményi megnyitóját a Szigetvári utcai klubjukban tartották. Pintér Rómeó alpolgármester köszöntötte az ünnepség résztvevőit, s átadta a jubileumi emlékzászlót.

– Az öt idősek klubján kívül a Liget időskorúak otthona is hozzánk tartozik – mondta Turnár Jánosné, a Kaposvári Szociális Központ igazgatója. – Több mint 20 programot tartunk a következő hetekben.

Zenés teadélután, a jeles népszokások felelevenítése és az aradi vértanúk emléknapjának megünneplése is szerepel a tervek között, csakúgy mint kulturális vetélkedő és játékos kvíz. Csapjunk a lecsóba címmel pedig lecsópartit és ügyességi sportprogramot is szerveznek. Öröm volt az újbóli találkozás, a vers, az irodalom összehozza az embereket.

Fotó: Muzslay Péter