A tárlatot, amely elhunyt színészlegendáknak állít emléket, Hatvani Mónika rendezte, s kapcsolódik ahhoz az elképzeléshez, hogy a színházi bemutatókon kívül pluszélményt nyújtsanak a nézőknek kiállításokkal. A fotókon többek között Ruttkai Éva, Latinovits Zoltán, Törőcsik Mari, Gobbi Hilda és Darvas Iván köszönnek vissza.

– Miért ne erősíthetnénk azt a szentélyt, amit színháznak nevezünk, színészóriások lelkének védelmével, segítségével és atmoszférájával? Nem beszélve arról, hogy ez a kiállítás tisztelgés is előttük, hiszen a színháznak van egy drámája vagy tragédiája: az, hogy pillanatokból áll, amelyek aztán eltűnnek, mondta kérdésünkre Hatvani Mónika. – A színházon belül pillanatokban létezünk, és ezek eltűnnek. Keleti Éva krónikása ezeknek a pillanatoknak, vissza tudja adni fotóival azt, amivel egy színész megajándékozza a közönségét.

Hatvani Mónika szerint a tárlat fontos küldetése az is, hogy az ifjabb generációkkal megismertessék a magyar színjátszás nagyjait. Alapos kutatómunka előzte meg a kamarakiállítás rendezését, hiszen Hatvani Mónika beleásta magát a témába, és amellett, hogy elolvasta Keleti Éva életrajzi könyvét beszélhetett is az alkotóval. A kutatómunka során szerzett benyomásokat és élményeket október 9-én ingyenes tárlatvezetésen is átadja azoknak, akiket érdekel a téma.

Október 9-én tárlatvezetésre várják az érdeklődőket.