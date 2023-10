– Sárika, lelkem, daloljon már nekem valamit! – így szólt Király Ernő színész, rendező és színházigazgató a kor egyik legismertebb színésznőjéhez, Fedák Sárihoz az 1908-ban kiadott hanglemezen. A siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ legújabb tárlatán egy 1949-50-es gyártású hanghordozón játszották le a több mint 100 éves lemezt.

Incze Domokos lassan két évtizede, pontosan 2004 óta gyűjti a szalagos magnókat, rádiókat, lemezjátszókat, gramofonokat és a kombinált zeneszekrényeket.

Rádióból közel 450-et, a többi műszaki cikkből összesen nagyjából ezret őriz.

– Több évtizeddel ezelőtt a rádiók, a lemezjátszók jelentették a családok számára a mindennapi szórakozás lehetőségét, még emlékszem arra, hogy ilyen készülékek előtt hallgattam az 50-es években az esti mesét – idézte fel Incze Domokos, akinek gyűjteményében az egyik legrégebbi darab egy gramofonszekrény 1908-ból.

– A gyártók idővel kombinálva készítették a hanghordozókat, így a lemezjátszókat beépítették a rádiókba. Ezek a zeneszekrények pedig akár egy bútordarab nagyságát is elérték – mondta Incze Domokos, aki sokszor ismerősöktől szerzi be gyűjteményének darabjait, de az interneten is rendszeresen kutat a régi készülékek után.