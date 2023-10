A Magyar Himnusz címmel meghirdetett pályázatra olyan magyarországi és határon túli képző-, ipar- és népművészek, népi iparművészek alkotásait várták, akik műveikben az ősi magyar díszítőművészet néprajzi motívumkincséből merítve, annak forma-, szín- és tárgyi világából ihletődve, azt felhasználva követik a magyar hagyományokat és népszokásokat. Ezen kívül a legkülönfélébb művészeti ágakban olyan alkotók is pályázhattak, akik a magyar hagyományokat napjaink igényeivel ötvözve, „újraálmodott” műveket hoznak létre.

A nemzeti imánk születési évének bicentenáriumára kiírt pályázatra a nagy­atádi Nagy Erika is elküldte egyik alkotását portfóliójával együtt. Kertész Sándor és Ország László nagyatádi tanítványa rendszeres résztvevője és szervezője a somogyi alkotótáboroknak. Ezúttal arra vállalkozott, hogy „újraálmodja” Kölcsey Himnuszát, és a magyar nép zivataros századait nagyító alá véve alkotta meg színes festményét – megjelenítve a nem csekély véráldozatot is, mely népünk históriáját kísérte.

A budapesti Józsa Judit Galériában vasárnap megnyílt kiállításon – egyedüli somogyi alkotóként – Nagy Erika festménye is falra került. A kétemeletes galériában megrendezett tárlaton 96 művész állította ki munkáit; a 27 festmény mellett sok grafikát, kisplasztikát, tűzzománcot, kerámiát, textil s egyéb népi iparművészeti alkotást válogattak be. A csaknem háromszáz néző előtt Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, a kiállítás fővédnöke beszélt nemzeti imánk megtartó erejéről, utalva a Himnusznak a 20. század első felében mostohán megítélt szerepére is.

Az államtitkár asszony a rendszerváltás utáni időszakról is beszélt, miután alkotmányosan is a megfelelő helyre került ez a mű. A Szűz Mária ünnepén zajló eseményen az alkotókat és munkáikat Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész, a kiállítás kurátora méltatta; kiemelve, hogy ez a rendezvény a magyarság és a keresztény összefogás kiemelkedő példája, és a Himnusz tekintetében valóban egyedülálló kezdeményezés.

A megnyitót Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdal­énekes és a 11 esztendős, már művészi szinten szaxofonozó Gottlasz Kristóf Zoltán produkciója tette még emlékezetesebbé. A kiállítás november 30-ig tekinthető meg.