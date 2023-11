Bár a magyar fotográfia történetében sok fotográfus család akad ahol apáról fiúra vagy éppen leányra öröklődött a fényképezőgép, de a négy generációs alkotó meglehetősen ritka.

Fotók: Kovács Tibor

A Fonyódi Művelődési Központban nyílt meg Bánkuti Letícia fotókiállítása, aki a negyedik generáció az ismert fonyódi fotós dinasztiában. Bár neki még nincs fotóműterme, mint szépapjának Bellai Jánosnak, dédapjának Honti Istvánnak, vagy nagyapjának Komáromi Ferencnek, de a Balaton szeretete, fényképezése közös pont a ténykedésükbe.

Letícia nem is mutat be mást, mint a magyar tengert. Ha valaki közhelynek véli az ezerarcú Balaton kifejezést, az feltétlen nézze meg a képeket. Értő módon szerkesztett, fényekben gazdag, felvételek ezek amelyek a tó négy évszakát is bemutatják.