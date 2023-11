– Érdemes egy díjjal indítani az interjút?

– Sok interjút adtam 80 év alatt, az életemet megnézheti bárki a wikipédián vagy a lexikonokban, megtudhatja, hogy hány könyv, hány publikáció, milyen díjak fűződnek a nevemhez. Egy élet adatainak utána lehet nézni, de ennél fontosabb kérdések foglalkoztatnak, például az, hogy milyen korban élünk. Eszembe jutott egy 26 éves koromban adott interjú, amikor a riporter megkérdezte, hogy kik a példaképeim. A Színház és Filmművészeti Főiskolán osztályfőnököm volt Várkonyi Zoltán, jó barátom volt Vekerdi Tamás, Oláh Andor, ismertem sok fontos embert, és az olvasmányaim alapján is lehettek volna példaképeim, de én akkor azt feleltem, hogy a gyerekek és az állatok. Ha most feltennék nekem ugyanezt a kérdést, megint ezt a választ adnám, hiába telt el közben majdnem 60 év.

– A gyerekektől és a természettől mit lehet tanulni?

– A legfontosabb dolgot, az őszinteséget és a tisztaságot, ami később elveszik a felnőttkorban. A kis herceg a felnőtté válással elveszti azt a csodát, amit a róka tanít neki, hogy ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. A felnőtt társadalom erről neveli le a gyerekeket egy materiális, haszonelvű közegben. Ezért gondolom ma is, hogy az a tisztaság és természetesség, amit a gyermekek és az állatok képviselnek, kellene hogy példa legyen. Van két felnőtt fiam és három unokám. Amikor a fiam azt mondja, hogy minden lényeges dolgot tőlem és az anyjától, Gera Katalin szobrászművésztől tanult, akkor az nagyon nagy elismerés számomra. Ha órákon át beszélgetünk, a végén szóba jönnek az aktuális gondok. Az, hogy az ukrán háború mellett egy másik szörnyű háború tört ki. Amiről mi álmodozunk, az egy háború nélküli világ, amelyben a szeretet és a békesség uralkodik. Egyfajta totális megvilágosodásról álmodozom már évtizedek óta a békesség, a szeretet és a jézusi tanítások jegyében. A háború, a gyűlölet, az irigység, a negatív indulat az agyamnak felfoghatatlan és a lelkemnek elviselhetetlen.

– Távolabb kerültünk ettől a megvilágosodástól?

– Ehhez én kicsi vagyok, hogy erre választ adjak. Ahogy telnek az évek, egyre nő bennem az aggodalom és a szorongás, de egyre nagyobb a hit is. Ez a két dolog kiegyenlíti egymást, segít abban, hogy az ember tovább tudjon élni, hogy a pozitív erők felülkerekedjenek az életében. Sokáig azt gondoltam, hogy az írásaimban az indirekt eszközök hatásosak. Sokan mondták és a kritikusok is írták, hogy komor világ az enyém. Nem azért volt komor, mert ebben élek, de úgy gondoltam, hogy a gyerekeket fel kell készíteni az életre, a felnőtt társadalom gondjaira, a küzdésre. Arra jöttem rá az utóbbi éveimben, hogy ezek az írások engem is nagy próbára tettek. Mostanra már nemcsak a korom okán, hanem amiatt is, ami keresztül mentem érzékenyebbé váltam, és már én magam sem tudok szembesülni szörnyűségekkel.

– Nehezebben születnek a művek?

– Az egyik novellám címe: Ha diktál az Úristen. Ahhoz tartottam magam, hogy csak egyfajta kegyelmi állapotban írtam. Én nem akarok betegségtudatban élni, és a 80 évemet sem akarom komolyan venni, de annyi tisztesség van bennem, ha nincs annyi energiám, mint volt 40 éves koromban, akkor nem szabad belevágni. Ha nem tudom annyi idő alatt lefutni a száz métert, mint fiatalon, akkor ne fussak. Hálistennek elmondhatom, hogy azt a célt, amit kitűztem, hogy milyen az ideális novella, azt nagyképűség nélkül elmondhatom, hogy megvalósítottam.

Lengyel Balázstól kezdve Kárpáti Kamilon át Bán Tiborig, – de említhetném Nemeskürty Istvánt vagy Hankiss Jánost – a magyar modern novellairodalom jelentős alakjaként emlegettek, sőt Lengyel Balázs arról írt, hogy új hang jelent meg velem. Amit elgondoltam, azt sikerült elérnem, és ha lenne hozzá erőm, akkor sem akarnám túlteljesíteni.

– Nem maradt már cél?

– Arra gondoltam, hogy most meg kéne próbálnom csak pozitív tartalmú novellákat írni a szépségről, a jóságról. Néhány sikerült is, megjelentek a most induló jelentős folyóiratban, az Országútban. Az egyiknek az a címe, hogy a Kertépítő. Azt örökítettem meg irodalmi eszközökkel, hogy a lépcsőzetes,teraszos kertünket hogyan próbáltam rendbe tenni, a gazt kiirtani, a lépcsőket a saját kezemmel kivájni. Az egyfajta sikertörténet, hogy egy 80 éves ember nekiáll egy meredek, gazos domboldal megművelésének. Ha ebben időszakban valaki megkérdezte, hogy érzem magam, akkor azt feleltem, hogy remekül. Fontos dolgot tettem, miközben jól elbeszélgettem a rigókkal, és lett egy vakondok barátom. Egyenragú lények vagyunk, a természettel, a növényekkel, az állatokkal való eleven kapcsolatból írtam novellát, ami a hónap novellája lett az Országútonban. Igyekszem ilyeneket írni, mert annyi negatívum, szörnyűség van a világban, hogy most már az indirekt eszköz nem hat úgy, mint ahogy annak idején megírtam. Csak be kell kapcsolni a tévét vagy kinyitni az újságot, és szembesülhetünk a borzalmakkal. Most úgy érzem, hogy a szépségre kell felhívni a figyelmet, és erőt adni az embereknek.

– Ezt hogy lehet megvalósítani?

– Mindössze 23 éves koromban írtam egy novellát, a címe Vadrezervátum. Egy gabonatáblában játszódik, amibe egy fiatalember az életigenlésében boldogan beleheveredik, de akkor megjelennek fegyveres őrök, jönnek és durván kizavarják a területről, mert az egy vadrezervátum. A fiatalember kimegy a búzamezőből, és gondolatait azzal zárja, hogy mire megöregszünk, megértjük a titkot, és kenyér leszünk az Úrnak asztalán. Fiatalon egy novellát így fejeztem be, és ez azóta megvalósult. Annak örülök, hogy a dolgok mélyén rejlő igazi énem nem változott semmit sem.

Túlélte a zuhanást

Több mint két és fél hónapja sokan aggódtak Csernák Árpádért, mert súlyos baleset érte, helyesebben bűncselekmény áldozata lett. Otthonában arra figyelt fel, hogy egy idegen kiskutya keservesen sírt a közelben, és ahogy volt, fürdőköpenyben igyekezett a bajba jutott állat segítségére sietni. Egy szomszéd kertjéből jött a vonyítás, ahol a kutya egy hurokból állított csapdába esett. A szomszéd félt felmenni a meredek domboldalra, és később kiderült, hogy a csapdát állító embertől is tartott. Az író megpróbálta kiszabadítani az ebet, de közben megjelent a csapdát állító férfi, aki a közelben lakott, és rátámadt Csernák Árpádra. Lelökte a domboldalról, súlyos sérüléseket okozva. Isteni csoda, hogy túlélte a három méteres, emeletnyi zuhanást, tartja erről az író. Azóta a csigolyasérülése miatt a nyaka nehezebben mozog, és a dereka sincs rendben, de tornázik, hogy helyrejöjjön. Az akaraterő a gyógymód, mondta erről. A bántalmazója ellen rendőrségi eljárást indítottak.

Egy éve szűnt meg a nyomtatott Búvópatak

2002-től 2022-ig szerkesztette a Búvópatak folyóiratot, és ezt élete legfontosabb 20 évének tartja. Megemlítette dr. Farkas Juditot, aki a munkatársa volt, és Csernák Bálintot, a kisebbik fiát, aki a lap arculattervezőjeként dolgozott. Az irodalmi lapot az olvasók és a szerzők is hiányolják. Csernák Árpád kiemelte, hogy sokan azt gondolják, hogy kizárólag anyagi okokból szűnt meg, de ez nincs így. Igaz, hogy nem kaptak már megfelelő támogatást, de a legfőbb Farkas Judit egészségi állapotának romlása volt, aki gyermekkora óta izomsorvadásos betegségben szenved. A Búvópataknak egy éve létezik az online változata.