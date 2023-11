December 26. és december 29. között a ’84 című előadás tekinthető meg. George Orwell 1948-ban írta meg disztópiáját, amely a 36 évvel későbbi jövőben játszódik. A világ sokat változott ’48-hoz és ’84-hez képest is. A darab ebből a távolságból, a jelenkor nézőpontjából közelít ehhez a máig érvényes műhöz. December 30. és január 2. között az Anyám tyúkja 2. látható majd, a magyar irodalom kötelező versei hangzanak el az Örkény társulatának rendhagyó tolmácsolásában.

Az Örkény Színház 2020-ban elsőként építette ki saját stream-stúdióját, és kezdte meg előadásai rendszeres online közvetítését. Előadásait több kamerával közvetíti. Arra törekszik, hogy streamelt előadásaival túllépjen a színházi közvetítések megszokott keretein. A kameráknak köszönhetően a néző közelebb van a színpadhoz, mint ha a nézőtéren ülne, akár azt az élményt élheti át, mintha ő maga is a színpadon lenne. Így érdemes egy már látott előadást is újra nézni streamelt alakban. A közvetítések megfelelő internetkapcsolat mellett Magyarországon és a határokon kívül is bárhonnan, bármilyen eszközön elérhetők.