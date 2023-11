A dubrovniki óvárost körbeölelő várfal egy részét világították meg a kaposvári fényfestők a horvát tengerparti városban november 3-a és 5-e között. A FényHangÁr csapata, Papp Pala László, Bata Zsolt és Cselik Richárd Vasarely Remake című alkotásukkal és másfajta fényjátékkal érkeztek a többnapos eseményre.

Papp Pala László, a kaposvári FényHangÁr vezetője érdeklődésünkre elmondta, a fesztivál szervezői korábban járták a világot, több fényfesztiválra látogattak el, hogy felkutassák a vetítős csapatokat, és meghívják őket a dubrovniki eseményre. A kaposváriak munkájával a pécsi Zsolnay Fényfesztiválon találkoztak a horvátok, s ennek köszönhették a somogyiak a meghívást. – Nem teljesen ugyanazt az anyagot vittük el Dubrovnikba, de voltak ismerős alkotásaink is a fesztiválon – emelte ki Papp Pala László. – Ilyen volt Vasarely egyik grafikája és szobra. Ezeket Rgb LED-es bevilágított megoldással építettük meg. A szobrok interaktív módon érinthetőek voltak. Amikor hozzáért valaki, akkor a fényeffektek megváltoztak, illetve vezérelték a várfalra vetített képeket. Attól mozdult meg az egész látvány, hogy mind a négy analóg vetítőnket léptető motorok mozgatták – tette hozzá Papp Pala László.

A dubrovniki Lumiart fényfesztiválra tucatnyi fényfestő csapat érkezett a világ több tájáról. A kaposvári fényfestőkön kívül egy másik magyar csapatot is meghívtak az eseményre, valamint több horvát, olasz, osztrák és amerikai alkotó mutatkozott be. Nemcsak az óvárost, hanem emellett Dubrovnik más utcáiban is megfestették a homlokzatokat a csapatok.



A fővárosban is bemutatkoznak a somogyiak Bő egy héttel ezelőtt ért véget a turisztikai szezon Dubrovnikban – ezért is szervezték a Lumiart fényfesztivált november első hétvégéjére – azonban még így is rengetegen tartózkodtak a városban és vettek részt esténként az eseményen. Papp Pala László arról is beszélt, sok helyen dolgoztak és alkottak már, de Dubrovnik egy igazán különleges helyszín volt számukra. A kaposvári fényfestőknek még nem ért véget az idei szezon. Az adventi időszakban Budapesten kápráztatják majd el alkotásiakkal az érdeklődőket.

Zongoráztak a fényekkel

Papp Pala László elmondta, az egyik alkotóközösség egy lézernyalábos fényzongorával készült. Amikor valaki hozzáért, belenyúlt a lézernyalábba, akkor megszólalt egy hang, és gyakorlatilag zongorázni lehetett a fényjátékkal.