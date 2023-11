A mesejáték a Cibóka nevű kismókusról szól, és a zselici rengeteg a helyszíne. A Közjáték a virágok városában című színmű Kaposvár belvárosában, egy antikváriumban játszódik, és egy apa- lánya dráma is egyben. A két, egyenként félórás darab néhány hónapja született.

– Tavasszal érkezett a felkérés a Somogy Vármegyei Önkormányzattól, hogy egy kulturális programban szerepeljünk – mondta a rendező, Sarkadi Kiss János, a Csiky Gergely Színház színművésze. – Összedugtuk a fejünket Szűcs Zoltán drámaíró barátommal, így készült el a két darab. Azóta már nagy sikerrel játszottuk, és Biró Norbert elnök szívügye lett az előadás, mert majd minden településre eljött velünk. Benne vetődött fel a gondolat, hogy jó lenne megörökíteni az előadást. Most a Dorottya-házban forgatunk, a volt Csokonai Fogadóban, ami ikonikus helyszíne a kaposváriaknak, hiszen rengeteg fiatalkori emlék kötődik hozzá. A film szempontjából azért jó helyszín, mert kell, hogy kilássunk a Kossuth térre, miután a közjáték története egy kis régiségboltban játszódik.

– Örültem a felkérésnek, mert gyerekkorom óta érdekelt a város története, és rögtön sok minden eszembe jutott – mondta Szűcs Zoltán, aki most forgatókönyveket ír, és a Hárítók című darabját a fővárosban adják elő. – Régi emlékek tehát voltak, de mindennek utána kellett olvasnom, és ekkor rengeteg helyi érdekességre bukkantam.

Az elsődleges cél az volt, hogy dokumentálják a két darabot, tette hozzá Sarkadi Kiss János. A színészektől visszafogottabb játszási stílust követel a filmezés, ugyanakkor fárasztó, mert többször is meg kell ismételniük az előadást a kamerabeállítások miatt. Más, amikor gyerekek ülnek szemben, mindenre reagálnak, és ezzel befolyásolják a színész munkáját, mondta Tóth Molnár Ildikó, aki azt is megemlítette, hogy sminkes és öltöztető nélkül dolgoznak, és az egyes jeleneteket bábokkal is eljátsszák.

Fotó: Lang Róbert

A 80-as, 90-es évek tévéjátékainak szellemét elevenítik meg

A Cibókában Tóth Molnár Ildikó, Horváth Zita és Mészöly Zsófia szerepel. A Közjáték a virágok városában főszereplője Serf Egyed és Szabó Nikolett. Mindkét darabot Sarkadi Kiss János rendezte, és Szűcs Zoltán írta. A gyermekdarab díszletét Trombitás Katalin alkotta, a felnőtteknek szóló színművét Sarkadi Kiss János, a berendezést Kiss István színházi kellékes segítette. Kehi Richárd az operatőr és a vágó is egyben. A munkájáról megjegyezte, hogy izgalmas a feladat, mert nem áll nagy apparátus a rendelkezésére, ehelyett minimális eszközökkel ő maga csinál mindent, és ez nem kis kihívás. Egyetlen kamera működik sok beállítással, és a végeredmény a 1980-as, 90-es évek tévéjátékait idézi majd, mondta.

Fotó: Lang Róber