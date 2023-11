A tűző nap vagy a szakadó eső elől be lehet húzódni a buszmegállókba Nágocs főterén. A fa alkotmányok azonban nemcsak az időjárás viszontagságai ellen védenek, de a felső polcon olvasnivalót is kínálnak.

Egy idős hölgy várta a menetrend szerinti déli járatot, hogy Andocsra utazzon. Várakozásban közben nem unatkozott, mert helyet foglalt és belelapozott a könyvekbe.

– Gyakran buszozom, mert a helyi boltban nem lehet mindent beszerezni, most éppen húsáruért utazom – mondta Bogdánné Veres Éva. – Van itt könyv felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, vittem is haza már kötetet. Jó kezdeményezés ez, és örvendetes, hogy egy kis közösségben meg lehet csinálni ilyesmit, és elmondhatom, hogy sokaknak tetszik.

Hétköznapi módja van, hogyan kerültek a könyvek a buszmegállóba, de annál ötletesebb a megoldás.

– Amikor a könyvtárban selejteztük a könyveket, fájt volna a szívünk, ha a tűzre rakjuk vagy a szemétbe dobjuk a régi köteteket – mondta Nagy Judit, aki tíz éve dolgozik könyvtárosként a településen. – Kitaláltuk, hogy tegyük a könyveket a buszmegállókba, mert ott lehet olvasgatni, és aki szeretné, haza is viheti. Ha gondolja, később visszahozza, hogy mások is olvassanak, vagy az otthoni könyvespolcát díszítheti vele. A könyvtár nagyon jól működött, amíg az iskola is megvolt, de sajnos 50 év után, idén augusztus végén az iskola bezárta a kapuit. A könyvtár és az iskola ugyanis egy épületben foglalt helyet.

– A gyerekek rendszeresen jöttek, akár könyvet kölcsönözni, társasjátékokat játszani vagy csak beültek beszélgetni – idézte fel a könyvtáros. – Jó kis forgalmunk volt, de az iskola hiányában megcsappant a látogatottságunk. Megfordult a fejünkben, hogy mivel az iskolaépület kieső helyen van a központhoz képest, a könyvtárt forgalmasabb helyre költöztetjük, de gondolkodunk más nyitvatartási időben is, hogy alkalmazkodjunk a változáshoz, és a gyerekeket újra vissza tudjuk csalogatni a könyvtárba...

Fotó: Muzslay Péter