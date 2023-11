A Roxínház rendezője lapunknak elmondta, számára azt jelenti a darab, hogy ma ahogyan változik a világ körülöttünk, hogyan talál magára az ember újra és újra. – A kamasz korosztály talán azt érti meg a darabból, amit Ágacska is játszik – mondta. – A főszereplő egy 13 éves lány, aki tényleg abban a korban van, hogy keresi magát. A kisebb gyerekek valószínűleg az állatokkal azonosulnak leginkább, de szerintem mindenki megtalálja a magának valót. Az előadást öt éves kortól ajánljuk, de akár a három, négy éves gyerekek is megnézhetik szüleikkel közösen – mondta Pintér Kata.

Csukás István Ágacskája már több mint 40 éve hódít a gyerekek és a gyermeki fantáziájukat megőrző felnőttek körében. A Roxínház színpadán egyszer már sikert aratott darabot a mai kor elvárásaihoz igazodva újították fel, és mutatták be újra a közönségnek. A Roxínház rendezője arról is beszélt, azért is fontos, hogy szinte csak a tanodások állnak színpadra, mert ezáltal erősödik a felelősségtudatuk, javul a koncentrációjuk, felszabadultak lesznek, és sok esetben még az iskolai tanulmányi eredményük is jobbá válik.