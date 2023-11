A tárlatot Hajdu Katalin a Szász Endre Életművét Gondozó Közhasznú Egyesület elnöke nyitotta meg. A kiállításon a festőművész idei munkái láthatók reprezentálva a művész festészetét meghatározó aktuális témákat, mint a teremtés, születés, halál, a tudat alatti, az ember feletti, az idő múlása, a spiritualitás és az örök élet. Az érdeklődők megismerkedhettek Bózsa Brigitta akvarell technikájával, a színárnyalatokkal, a finom átmenetekkel, a játékos könnyedséggel és a tarka egységgel.

A tárlatot a Várdai Ifjúságért és Polgárokért Egyesület szervezte meg a Várdai Művészeti Estek programsorozat keretében. A megnyitón Varga Balázs Bálint az egyesület elnöke kiemelte Bózsa Brigitta várdai kötődését, valamint várdai alkotótáborokban betöltött szerepét is. A festőművész munkáira nemcsak a helyiek, hanem kaposváriak is kíváncsiak voltak és a környék településeiről is többen ellátogattak. A kiállítást december 8-ig lehet megtekinteni a polgármesteri hivatal kiállítótermében.