Táncos cipőbe bújtak és egy jót roptak azok, akik ellátogattak szombaton a boglári Senior Néptánccsoport folk estjére.

A rendezvényen élő muzsikaszó kíséretében, táncház keretében nyílt lehetőségük a résztvevőknek elsajátítani rábaközi, moldvai, szilágysági, mezőségi és széki táncok lépéseit. A táncokat ezúttal Nagy Norbert, a zamárdi Sulyom Néptáncegyüttestől mutatta meg azoknak, akik szerették volna megtanulni őket. – Ez a folk est volt a 2022-es Csoóri Sándor Alap finanszírozott rendezvénysorozatunk utolsó állomása, mondta érdeklődésünkre Osváth Péter, a néptánccsoport vezetője.

Fotó: Németh Levente

A talpalávalót a siófoki Sólya Zenekar húzta, de korábban a Somogy Zenekar is vendégeskedett már a balatonboglári Varga Béla Művelődési Házban. A Senior Néptánccsoport igyekszik minden folk estre neves oktatókat meghívni, így tőlük tanulhatnak azok, akiket érdekel néptánc világa. – Az ingyenes rendezvényeken bárkit szívesen látunk, az is bátran eljöhet, aki csak népzenét szeretne hallgatni, tette hozzá Osváth Péter.

Fotó: Németh Levente

A boglári Senior tervei között szerepel, hogy jövőre is folytatja a folk est sorozatot, amely januártól áprilisig minden hónap utolsó péntek estéjén várja majd a táncolni vágyókat a művelődési házba. 2024-ben is várják a Somogy és a Sólya zenekart, de úgy tervezik, hogy a Juhos Zenekar is zenél majd a táncházban, ezzel is színesítve a programot.