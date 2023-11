Az eseményen több mint százan vettek részt. Gyurákovics László Somogyvár polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal hívták életre a találkozót.

– A Somogyvárhoz tartozó Vityapuszta régen és most is szerves része községüknek – emelte ki a településvezető. – Az összejövetelen azok az emberek, családok vettek részt, akiket az elmúlt évtizedekben máshová sodort el az élet. Az 1980-1990-es években volt egy nagyobb beköltözési hullám Somogyvárra, de azért maradtak családok Vityapusztán. Jelenleg több mint kétszázan élnek a településrészen – mondta Gyurákovics László.

A találkozóra az ország minden szegletéből érkeztek egykori vityapusztaiak, és még Szlovákiából is hazalátogattak az elszármazott somogyiak. Gyurákovics László arról is beszélt lapunknak, fontosak számukra a vityapusztaiak, ezért is igyekeznek fejlesztéseket megvalósítani a településrészen. Szociális bérlakásokat építettek, tavaly az utat és a kultúrházat is felújították. Az elszármazottak találkozóján az egykori szomszédok, barátok, rokonok visszaemlékeztek régi lakóhelyükre, felidézték a hagyományokat, beszélgettek, az önkormányzat pedig vendégül látta őket. Somogyvár polgármestere hozzátette, már az első összejövetel is azt bizonyítja, hogy összetartóak a vityapusztaiak és fontos számukra az, honnan indult az életük, ezért jövőre is szeretnék megszervezni a találkozót.