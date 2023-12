Gárdonyi anyai ágon szőlősgyöröki gyökerű. Így nem csoda, hogy a somogyi falu nevét és egykori lakóit is beemelte az irodalomba, mi több, az országban Szőlősgyörök lett az első Gárdonyi-település, ahol a dédunokának is háza van. Jól érzi magát elei falujában, s azon töpreng, miként gazdagíthatná, hogyan éltethetné még intenzívebben Gárdonyi örökét, hiszen az irodalmi kánon – hiába emelték az olvasók a legkiválóbbak közé – elég mostohán bánt vele.

A háború előtti időszakban több, az író örökségével kapcsolatos írás is napvilágot látott. Keller Péter, a Gárdonyi-hagyaték ápolója és népszerűsítője, lapunknak elmondta, azt tervezi, hogy mondják el a mai kor „írástudói” is, mit jelent számukra az életmű, hogy tanítanak élni, hinni és szeretni a Gárdonyi-művek.

– Nagyapám, Gárdonyi József a Szunyoghy Miatyánkja keletkezésével kapcsolatban az életrajzban idéz egy naplóbejegyzést 1913-ból. A pozsonyi temetőben egy fiatalembert találtak, mellén sebbel. Pisztoly hevert mellette, s egy Gárdonyi-könyv is ott volt a közelben, s rajta ceruzával ez a jegyzet: „Ez a könyv csaknem visszatartott az öngyilkosságtól.” Az életműben tehát van olyan Gárdonyi-könyv, ami élet-halál kérdésében az élet melletti döntésre biztatott – summázott a dédunoka, majd hozzátette: az életrajz arról is beszámol, hogy Cutden angol konzul az első világháború után megtanult magyarul, mert annyira meghatotta a magyar katonák beszédének szépsége, dallamossága. Gárdonyitól Az én falumat olvasta el elsőnek és rádöbbent, hogy soraiban egy nemzet lelke tárul fel. Azt érezte, hogy e könyv több mint írás. Ez a mű a magyar nép kemény lapokba szorított szíve, melyben az Alföld derűje mosolyog s az ezeréves szenvedés fájdalma sír. El is ment Angliából Egerbe, hogy személyesen köszönje meg a könyv olvastán átélt kellemes perceket.

Keller Péter szerint dédapja tanítói és írói munkásságának az is különös elismerése, hogy 1922. szeptember 21-én Budapesten a Ferencz József Tanítók Házában 42 magyar író-tanító ölelkezett össze – mint hangyák zsombékban, egymást erősítve –, hogy megalakítsák a Tanítók Országos Szövetségének egyik új bizottságát, a Gárdonyi Géza Irodalmi Bizottságot. Célkitűzésük ennyi volt: „Szerény tollainkkal becsülettel szolgálni a magyar Ég fölött lakó Istennek s a magyar földön lakó magyar embereknek, magyar kultúrának.”

Keller Péter szerint dédapja olvasókra gyakorolt hatását a háború előtt talán Sík Sándor foglalta össze a legtömörebben: „vátesznek, a lélek papjának, emberek útmutatójának érezte magát. Gárdonyi Géza a betlehemi csillagot érezte céhe címerének, és hittel vallja, hogy csak az a jó könyv, amely tanítója a nemzetnek. (…) Egész alakja (…) életével és halálával, mélységeivel és különösségeivel, prédikációs könyvlapjaival és tiszta költészetével: impozáns erővel hirdeti a lélek szuverenitását, a halhatatlanság hitét, a szeretet evangéliumát. Ezt a tanítást írásaival beleépítette a jövendő magyar generációk lelkébe. (…) Gárdonyi remeteforrásából mindig a tiszta felfrissülés vizét meríthetjük” – olvasható a pap-költőtől, s mivel itt is felsejlik, hogy nemzedékeken átívelő az irodalmi munkássága, ezért tűnik remek ötletnek, hogy a két évforduló után egy mai vallomáscsokor is köttessék – megmutatva azt, mit jelent a XXI. században Gárdonyi a magyarságnak.

A csokor, mely reményei szerint somogyi esszéket is tartalmaz majd, a tervek szerint könyvformában is megjelenik – hódolatul és kései főhajtásként a ma is élő Gárdonyi emléke előtt. Keller Péter: dédapám üzenetei ma is hatnak.

Generációk felett ível át a tanítása

Keller Péter elmondta azt is: személyes élményei alapján úgy érzi, dédapja tanítása beépült a magyar generációk lelkébe. Az Isten rabjai papi hivatások forrása, pedagógiai eszméi tanítókat adnak a nemzetnek, Dobó szavai a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében magyarságukban erősítenek sokakat, s az ugyancsak a kötelező irodalomként (is) olvasott Egri csillagok egyik hőse, Bornemissza Gergely leleményessége mérnöki pályára terel fiatalokat.