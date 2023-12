Elsőként a nagyméretű, kültéri ádventi koszorú összeállítását végzeték el a 14 főt számláló férfiak a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom előtt. Most is Király Jenő templomatya, Gelencsér Róbert világi elnök, és Tóth Péter irányításával dolgoztak az önkéntesek, akik fenyőágakkal díszítették fel a fém-szerkezetű vázat. Szerencsére az időjárás is kegyeibe fogadta a csapatot, mert az eső, illetve a hó csak a munkák elvégzése után kezdett el esni. A délután folyamán az egyházközség közösségi házában, a hittanos gyermekeknek pedig ádventi koszorúkészítést szerveztek a hitoktatók: dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna, Bojtorné Király Márta és Pozsonyiné Kiss Mária, akiknek középiskolás és egyetemista fiatalok is segítettek. A megjelent társaságot Tomanek Ferenc Áron plébános köszöntötte és ádvent jelentőségéről beszélt a diákoknak, valamint teával és rágcsálni valókkal vendégelte meg őket.