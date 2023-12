Csülkös-húsos káposztát készítettek és 200 adag ételt vittek ki.

Az idén másodszor szervezték meg az akciót, Nagy László ötletgazda vezetésével három kondérban főzték a finomságot. A 72 kiló káposzta, hat csülök és 25 kiló húson kívül rizst és fűszereket is felhasznált a csapat. Lenner Éva, a csapat egyik tagja azt mondta: a rászorulók és egyedülállókon kívül nagycsaládosoknak is segíteni akartak. A dobozokba házi süteményt, szaloncukrot, almát is pakoltak és autókkal szállították ki az ételt.

– A karácsony a szeretetről, az odafigyelésről szól, ez különösen fontos azoknak, akik egyedül vannak – hangsúlyozta. – Mostani akciónk az összefogás eredménye és a hagyományt 2024-ben is folytatni szeretnénk.