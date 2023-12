Szepessy, eredeti nevén Szijártó László több ponton is kapcsolódik a vármegyeszékhelyhez. A jómódú dombóvári családfő, Szijártó Károly csizmadiamester ugyanis 1892-ben a kaposvári főgimnáziumba adta be tanulni fiát. A kitűnően tanuló ifjú szorgalmáért Somogyi-, majd Gundy-féle ösztöndíjban részesült – emlékeztetett Bekes József kaposvári újságíró, könyvgyűjtő. – A három esztendő alatt diáktársai vezére, egyúttal mókamestere volt, ám mindvégig a legjobb jegyeket kapta. Hálával emlékezett tanáraira: Tittel Lajosra és Prilsauer Adolfra, kiemelve „Végh bácsit” is, aki a történelmet tanította. A legnagyobb hatással Bécsy Márton hittanár volt rá, aki a verseket író fiúban egy Mária-énekek-ciklus tervét ébresztette fel, amely később, 1909-ben Liliomok lilioma címmel jelent meg.

A fess diák tanulóéveinek nemcsak a folyamatos tanulás adott tartalmat és értelmet, hanem a szerelem is. Szállásadójának bájos leánya, Rolf Anna iránt lobban szerelemre, ő volt kaposvári zsengéinek múzsája.

Bekes Józseftől megtudtuk: Kaposvár után Szepessy Pécsett tanult, s végül mégsem pap lett belőle, hanem budapesti lapszerkesztő és költő. A tanári diplomát is megszerezte a világháború kitörése előtt, miközben sorra jelentek meg kötetei, sőt versei sokszor hangzottak el megzenésítve budapesti és vidéki kávéházakban. A fiatal költő elsőként indult a frontra. A szerb harctéren egy csatában szerzett sebesülése után, abból felgyógyulva nem keresett kibúvót, ismét a katonái közé sietett, s 1915. augusztus 1-jén egy véres küzdelemben végzetes találat érte.

Mint megtudtuk: sírja ismeretlen, sőt a később a doberdói fennsíkon állított emléktáblája is eltűnt. Nem így szülővárosában, Dombóváron, ahol több emléktábla őrzi nevét, és rá emlékezve, sírkereszt áll a temetőben. Bekes József, aki már ez évben a basilica minor rangra emelt andocsi kegy­templomnak is ajándékozott egy háromszáz éves, értékes festményritkaságot, ezúttal verskéziratot, leveleket és fotókat adott át a dombóvári múzeumnak, amely így értékes eredeti anyaggal gazdagodott a költő elkallódott hagyatékából.

A dombóvári Földi István Könyvtárban rendezett, színházi elemekkel gazdagított emlékesten Szepessy László népdalcsokrát és katonaverseit egyaránt hallhatta a közönség. Müller Ádám, a Kulturális Szolgáltató Központ vezetője itt mutatta be a Kaposparti szomorúfűz lombjai, zúgástokat nem fogja már hallani című, Szepessy László életrajzát és verseit egybefoglaló kötetet. Az antológia Takács Istvánné helytörténész és az általa vezetett, a helyi városszépítő egyesület és baráti kör lelkes tagjaiból álló csapat kutatómunkájának eredménye, amely méltán emlékezik „az első világháború Petőfijének” nevezett költőre és életútjára.

Politikusok és írók között

Szepessy László a kaposvári gimnáziumi éveket követően a Pesti Egyetemen folytatta tanulmányait. Először Magyaróváron, majd a váci gimnáziumban tanított. 1902-ben a Dombóvár és Vidéke című lap ideiglenes szerkesztője lett. 1907-ben Budapesten a Kis Pajtás című gyermeklapot szerkesztette. 1909-ben állást kapott a rákospalotai Wágner Manó Gimnázium fiúinternátusában, ám 1911 novemberétől már Vácott, a kegyesrendiek főgimnáziumában kereste kenyerét. Szabadidejét Budapesten töltötte politikusi és írói körökben, nyáron pedig utazgatott. Vácott ismerkedett meg Toján Etussal, Toján Károly jómódú váci borbélymester leányával, akit feleségül kért. Két lányuk született: Éva és Edit.