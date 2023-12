A taranyi polgármesteri hivatal falán emléktábla jelzi, hogy az első, Tarany nevét viselő pecsétnyomó 1773-ban már létezett. Ennek 250. évfordulója alkalmából helyezték el az emléktáblát a hivatal falán. Sokan jöttek össze az emléktábla avatására, ahol professzor Druzsin Ferenc méltatta a település fejlődését, valamint rövid történetét - mondta Szekretár Pál polgármester. Ezt követően a művelődési házhoz menet meggyújtották az iskola előtti téren lévő díszes adventi koszorú második gyertyáját.

Jelentős érdeklődő jött a művelődési házba, ahova a polgármester úr olyanokat hívott meg egy interaktív kerekasztal beszélgetésre, akik valamilyen formában kutakodtak a falu történetével kapcsolatban. Druzsin professzor úr – aki a falu szülötte, itt járt iskolába, majd lett az ELTE rektor-helyettese, - elmondta, hogy a történeti kutatásnál figyelembe kell venni a tudományos elemeket, de ne feledkezzünk meg az itteni népszokásokról, babonákról, hiedelmekről sem. Sajnos, ezek nagy része már feledésbe merült. Örül annak, hogy a jelenlévő beszélgető társak birtokában jelentős mennyiségű dokumentum és kutatási anyag van.

Elhangzott, hogy még a jelentős kutatók is írtak olyat dolgozataikban, ami talán csak kitalált történet volt, vagyis nem fedi a valóságot. A jelenlévők között is kialakult egy kis nyelvészkedési vetélkedés. Ugyanis bizonyos időszakokban írásokban megjelent, hogy Tarany horvát település, majd egy másikban, hogy szlovén, míg egy harmadikban vendeknek nyilvánították a lakosságot. Többen is szorgalmazták, hogy egy szűkebb körben jó lenne továbblépni a kutatást illetően. Ezt javasolta Druzsin professzor úr és Szekretár Pál polgármester úr is. Megvan a buncek szőlő története, a lakodalmas szokások, eredeti kép és írásos anyagok, leírások. Jó lenne, ha a tizenkét kutató ezeket összegezné és így folytatná a munkát. Közben az idősebbektől még tudnának újabb adatokat megtudni. Talán Tarany is fog rendelkezni egy történetét bemutató könyvvel az idők folyamán. A program szeretet vendéglátással zárult.