A nagyatádi Fürjecske Néptánc Egyesület néptánc gálával búcsúztatta az évet immár sokadik alkalommal – mondta Vránics Eszter művészeti vezető. Sajátossága volt, hogy végre mindhárom csoportjuk egy műsorban szerepelhetett. Kellett is a váltás, hisz megdolgoztatták lábaikat, meg kellett a csereidő az átöltözéshez is. Közreműködtek a Boróka Táncegyüttes tagjai is. A program végén nagy tapssal köszönték meg a közel egyórás műsort, valamint Vránics Eszter és Orsós Péter vezetői és koreográfusi munkáját.

Fotó: Györke József