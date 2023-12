– A kaposvári vármegyei fordulóból jutottunk tovább a csoporttal, egy olyan előadással, amely alapvetően a mozgásra és a zenére épül – mondta el érdeklődésünkre Szendrődyné Botka Krisztina tánc- és drámapedagógus, a bábcsoport vezetője, aki húsz éve foglalkozik szakköri keretek közt a boglári általános iskolában a gyerekekkel. – Minden évben színpadra állítunk egy darabot, ami legtöbbször szövegkönyv nélküli, az elképzeléseink szerint és a gyerekek adottságaihoz mérten alakul. Mi nem klasszikus meséket és nem paravános bábszínházat játszunk, a mi előadásainkban a gyerekek a színpadon vannak, mozgatják a bábokat, hiszen a személyiségük is nagyon sokat hozzá tud tenni egy-egy előadáshoz.

Szendrődyné Botka Krisztina úgy látja, hogy meg kell találni azokat a közlési eszközöket, amelyek a gyerekekhez közel állnak. – Én elsősorban felső tagozatosokkal foglalkozom, ők a zene és a tánc eszközeivel már sok mindent ki tudnak fejezni – folytatta a tánc- és drámapedagógus. – Idén az álomról mutattunk be egy etűdökből álló történetet, amelyben egy olyan bábot mozgatnak a gyerekek, amely a történet során folyamatos átalakuláson megy keresztül. Az átalakulásról, a magányról, a társra találásról, a boldogságról, a repülés vágyáról és az elképzelt jövőről szóló műsorban egy tex­tilbáb és néhány újrahasznosított anyag által léphetünk ebbe a varázslatos világba – tette hozzá a csoport vezetője, aki magyar szakos tanárként a tanórákon is gyakran alkalmaz bábjátékot.

– A szakkörre is szívesen jönnek a gyerekek, mert ők is érzékelik, hogy egy-egy ilyen alkalom, a drámajáték, a különféle szituációs gyakorlatok nagyon jól összekovácsolják a közösséget – mondta el a drámatanár, majd hozzátette azt is, hogy a bábokat és a díszleteket is közösen készítik el a gyerekekkel, többnyire a különféle típusú anyagok újrahasznosításának a jegyében.



Fotó: MW

Hihetetlen koncentrációra volt szükség



A balatonboglári bábcsoport korábban több megmérettetésen is sikeresen szerepelt, az idei Álom című darabjukat a veszprémi Bűvös Bábos Fesztiválon is bemutatták már. – Huszonegy gyerekkel utaztunk a szolnoki döntőre, többségében ötödik-hatodik osztályosokkal – tudtuk meg Szendrődyné Botka Krisztinától. – Hatalmas élmény volt számukra a kaland, öröm volt nézni a tekintetüket a siker után. Természetesen a szülők támogatása nélkül mindez nem jöhetett volna létre.

A rendezvény zárásakor Szentirmai László, a Magyar Bábjátékos Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke szólt elismerően a gyerekek rendkívüli munkájáról, azt mondta, hihetetlen koncentrációval voltak képesek a báb összehangolt mozgatására.