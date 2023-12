- Ezen a képen én vagyok és képzeljétek el tizenkét öt éves gyermek lakozik bennem, ezért tudok beszélni az ő nyelvükön – kezdte előadását Baley Endre, majd dobpergés effektusokkal mutatta be könyveit, például Gülü és Lülüről a bolhatestvérekről is mesélt a gyerekeknek, szereplői egy cirkuszban kalandoznak. Megzenésített versek mellett saját készítésű animációkkal is készült a kaposvári iskolásoknak. A szigetvári születésű író lírai alkotásai a negyedikes tankönyveiben is megtalálhatóak. – Nagyon szeretem a verseket, mert változatos stílusuk és hangulatosok – mondta el Szabó Marcell. Takács Laura Petőfi Sándor a kedvenc költője. – Szeretem a történelmi témájú verseket, mert nagyon izgalmasak – mondta el a negyedikes tanuló.

Baley Endrét már gyerekként is vonzották a lírai művek, de csak felnőttként kezdett versírásba. – Kerestem több művészeti ágban a hangomat, tizenévesen félve, magamnak írtam, aztán Utassy József költő azt üzente, hogy írjak, miután elolvasta ezeket, de úgy berezeltem, hogy negyven évesen jött csak ki belőlem, mint felrázott pezsgőből a dugó – mondta el az író. Hozzátette: már óvodás korba is sokat tudunk tenni azért, hogy a gyerekek megszeressék az irodalmat, de

Fotó: Lang Róbert

nem úgy, hogy kötelezően skandáltatjuk velük. – Nem szabad leragadni Petőfinél, sok nagyon jó kortárs költő van, akiknek bekerülnek versei a tankönyvekbe, sajnos jellemző az is, hogy sok magát költőnek mondó személy tele vágja az internetet borzadályokkal és ezeket versmondó versenyeken előveszik és sikító frászt kapok – tette hozzá mosolyogva. A rendhagyó irodalomórát csaknem kétszáz gyermeknek szervezte meg Kaposvár Center Lions Klub. – A Kaposvári Tankerület összes iskolását szeretnénk ebben az élményben részesíteni, Endre általános iskolai barátom és örömmel fogadta el felkérésünket – mondta el Liszovszki Ágnes, a szervezet titkára. Hozzátette: fontosnak tartották, hogy a gyerekek találkozzanak azzal a kortárs költővel, akinek verseit a tankönyvekből már ismerik.